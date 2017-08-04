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İki Müslüman ülke, İsrail'e ilk büyükelçilerini gönderecek

Senegal ve Gine, gelecek hafta İsrail'e ilk büyükelçilerini göndereceklerini açıkladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 23:20
İki Müslüman ülke, İsrail'e ilk büyükelçilerini gönderecek

Münübe Yılmaz
Afrika'nın iki Müslüman ülkesi Senegal ve Gine, gelecek hafta İsrail'e ilk büyükelçilerini göndereceklerini açıkladılar. Senegal'den Talla Fall ve Gine’den Amara Camara, Kudüs'teki resmi törende İsrail Büyükelçisi olarak ilan edildiler. Uzun yıllar boyunca İsrail ile diplomatik bir ilişki kurmaktan kaçınan iki Batı Afrika ülkesi, iki ay önce İsrail ile ilk diplomatik ilişkilerini kurmak için imza attı. 4 Haziran'da, Liberya'da Senegal Başbakanı Macky Sall ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, diplomatik ilişkilerin yanında, tarım ve savunma alanında yapabilecekleri bazı anlaşmalar konusunda da görüşmüştü. Netanyahu, 2016 yılının temmuz ayında da Gine ile  50 yıllık aranın ardından ticari ilişkilerini başlatmış oldu. İki Müslüman Afrika ülkesi ile kurduğu diplomatik ve ticari ilişkileri yorumlayan Netanyahu, "Artık İsrail geçmişin yükünü taşımayacak. İsrail Afrika'ya geliyor, Afrika da İsrail'e" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 23:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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