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İki Müslüman ülke arasında 'bayrak' krizi çıktı!

Malezya'daki Güneydoğu Asya Oyunları'nın açılışında, Endonezya bayrağındaki renk hatası tepki çekti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:58
İki Müslüman ülke arasında 'bayrak' krizi çıktı!

Malezya’nın ev sahipliğinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Güneydoğu Asya Oyunları'nın (SEA) afişinde kullanılan Endonezya bayrağındaki renk hatası tepkiye neden oldu.

Başkenti Kuala Lumpur'daki etkinliğin dünkü açılışında kullanılan afişlerde, "üst bölümü kırmızı, alt tarafı beyaz" olan Endonezya bayrağı yerine "üst tarafı beyaz, alt tarafı kırmızı" olan bayrak resmi kullanıldı.

Afişlerdeki bu hata, Endonezya'da büyük tepki çekti.

AA'nın aktardığına göre Endonezya Gençlik ve Spor Bakanı İmam Nahrawi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya Oyunları'nın açılışının harika olduğunu belirterek "Ancak afişte bayrağımızın yanlış kullanılması üzüntü verici. Bayrağımızın üstü kırmızı ve altı beyaz." ifadelerini kullandı.

Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Khairy Jamaluddin, Twitter hesabından, Endonezyalı mevkidaşının paylaşımını cevaplayarak "Lütfen içten özürlerimi kabul edin. Herhangi kötü bir niyet yok. Ben de bu hatadan dolayı çok üzgünüm. Özür dileriz." açıklaması yaptı.

Güneydoğu Asya Oyunları Organizasyon Komitesi (MASOC) de yaptığı açıklamada, "Tüm Endonezyalılardan kasıtlı olarak yapılmayan bu hatadan dolayı özür diliyoruz. Bu hata nedeniyle çok üzgünüz. İki ülke arasındaki bağların daha da gelişmesini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Endonezyalılar, yapılan hatayı eleştirerek sosyal medyadan tepki gösterdi.

Oyunlar, 11 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:58
  1. Malezya
  2. Güneydoğu Asya Oyunları
  3. Endonezya
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