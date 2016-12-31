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'İki Mehmetçik 100'den fazla terörist öldürdü'

Mehmetçiğimizin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında operasyonlarını sürdürdüğü El Bab'tan destansı haberler gelmeye devam ediyor.

'İki Mehmetçik 100'den fazla terörist öldürdü'
Eklenme: 31 Aralık 2016, 14:27
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Terör örgütüDAEŞ, TSK’nın kuşatma altına aldığı ‘Kapı’ niteliğinde olan kritik El Bab bölgesini kaybetmemek için yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DAEŞ’in özel kuvvet taburuna gerçekleştirdiği saldırı 2 askerin büyük fedakârlığı sayesinde püskürtüldü.

O gün El Bab'da yaşananlar bölgedeki kaynaklar tarafından sosyal medyada paylaşıldı;

İşte paylaşılan o yazı;

Dün akşam saatlerinde El Bab bir kahramanlık destanına sahne oldu. Bu destanının öne çıkan 2 kahramanı tankçı bir teğmen ve bir astsubay.

El Bab kuşatmasındaki özel kuvvet taburunun bulunduğu noktaya DAEŞ’li teröristler tarafından şimdiye kadarki en büyük intihar saldırısı düzenliyor.

DAEŞ’li teröristler, özel kuvvetler taburunun bulunduğu noktaya çok sayıda BMP, zırhlı ve bombalı araçlarla intihar saldırısı düzenlemiş. Yaya canlı bombalar, bombalı araçlar ve zırhlı araçlar. Tabur komutanı “sayamadık bile” dedi. Saldırı başlayınca bizimkiler hemen pozisyon almaya başlamış.

DAEŞ’in çok sayıda terörist ve araç ile saldırısı karşısında, mevziisinden fırlayan bir M60 tankı hemen konum alıp ateşe başlar. Tanka çıkar çıkmaz TOW (Yarı otomatik güdümlü tanksavar füze) isabet eder, fakat ateş etmeye devam eder.

DAEŞ’in BMP ve bombalı araçlarını etkili bir şekilde vuran tank 2. defa isabet alınca tabur komutanı personele tankı terk etme emri verir.

Tabur komutanının "tankı terk edin" emrine tankta bulunan teğmen "komutanım biz bırakırsak arkanızdaki arkadaşlarımız sağ kalmaz" der ve emri reddeder.

2 defa vurulan M60 tankının personeli, atış kontrol sistemi devre dışı kalınca da pes etmemiş alevler içindeki tanktan bu defa manuel olarak ateş etmeye devam etmiş.

DAEŞ’li teröristler tarafından 3. defa vurulan M60 tankının personeli tank ateş edemez hale gelince yaralı olarak tahliye edilmişler.

İlk tankın çalışamaz hale gelmesi ile ikinci M60 tankı devreye girerek DAEŞ’li teröristleri durdurmaya çalışır. Fakat o da isabet alır.

TOW füzesi ile vurulan 2. M60 takının komutanı astsubay "çıkmıyoruz, tank ateş ettiği sürece terk etmeyeceğiz" diyerek yaralı olarak ateşe devam eder.

Sonuç olarak DAEŞ’in El Bab'taki intihar saldırısı büyük bir fedakarlık gösteren kahraman Mehmetçiğin sayesinde şehit vermeden püskürtülür.

Tabur komutanı, "manzarayı görmeliydiniz" diyor. 'Onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi. Bir tane bile sağ kalan olmadı, yüzden fazla terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' diyor. Herkesin morali çok yüksek. Bir tane genç asteğmen bir tane gencecik astsubay bugün destan yazmışlar."

El Bab'ta kahramanca savaşan Mehmetçik sayesinde onlarca bombalı araç, canlı bomba ve zırhlı araç imha edildi, yüzden fazla terörist öldürüldü

Paylaşılan mesajın sonunda EL Bab’ta yaralanan askerlerin Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

 
EtiketleroperasyonTSKterör örgütüDAEŞEl Babfırat kalkanı
HABER YORUMLARI
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Kilicaslan

Seferi eyyubiSizin yazdiginiz yazi ezik bir yazi olmus. Ilerleyen zaman icinde milletimiz ve devletimize guveniniz artacak icinde bulundugunuz eziklik psikolojisinden eser kalmayacaktir.

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Hasan Şahin

Seferi eyyübü denen şerefsiz her halde işit taraftarısın veya kanı bozuk fetocusun  NATO Amerika 5yıldır uğraşıyorlar hiç bir halt edemediler bizim Kahraman mehmetçiğimiz elinden gelenin en iyisini yapıyor hem acalesimi var sonunda alacaklar masum halk olmadı orası çoktan haritadan silinmişti

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Önder Tuğral

Seferi eyyubi tek soru. Sen türkmüsün? Türksen senin suratına tüküreyim ama tükürüğüme bile yazık. Geri zekalı herif o askerler oraya boşa gitmedi. Şehit olanlar boşa şehit olmadı. Terörü kaynağında temizliyor askerimiz. Ülkemize gelmesinlerde sen kıçında pireler uçuşa uçuşa uyu sabaha sağ salim uyan diye. O askerler can ata ata gidiyor. Zorla gönderilmiyorlar. Yaralılar bir an önce iyileşip geri dönmek istiyor. Bu sınırlar temizlenmedigi sürece bu terör belası bitmeyecek. At gözlüğü atlar için. O gözlükleri çıkarda bak. Kesin sen darbe zamanı meydanlara değil atm lere marketlere koşan enbesillerdensin.

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Konyalı Hüseyin KARADAĞ

Sefer Eyyubi isimli yorumcuya.Sen neyin kafasını yaşıyorsun hemşerim.Tam bir esed zihniyeti.Tam bir ulusalcı,kemalist.chp.hdpkk zihniyeti.Taraftar toplamak icinmi oraya girdik.Neymiş efendim koskoca nato ordusu falan filan.Hemşerim bırak bu ayakları.Orada iğne ile kuyu kaziliyor.Senin klavyenin başında kahramanlık yapmana benzemiyor bu işler.Sen önce karar ver.Ayidan yanamisin dayıdan yanamı.Seni şebbiha seni.

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seferi eyyubi

O askerleri oraya gönderin ve sonra kalemle destan yazıp milletin duygularını okşayıp taraftar kilin.belkide destan olrak tarih kitaplarına bir sonraki eğitim yılında konulacaktır.yazık çok yazık.kocaman nato ordusu dört aydır öso denen çetelerin rehberliğinde el baba ilerliyor ve bir türlü alamıyor. Ve en sonunda esattan özür dilenip geri gelinecektir.olan yine bu yorumcu arkadaşların safça yorumlarına olur

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Memet koçak

Yorum yapan arkadaşlar ne yazılması gerekiyorsa hepsini fazlasıyla yazmışlarsadece okuyun yeter

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Serdar Kahraman

Allah razı olsun. O pak alınlarından öpüyorum.

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kadir höçük

gururumuz kahramanlarımız sizlerle duyuyorum bu memleket sahipsiz değil Allah hepinizi korusun vatan size minnettar

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Aydin

Kalbinde iman olan bu milletin içinde bu yiğitler gibi milyonlarca genc, imansız keferelere karşı fırsat bekliyorlar . Rabbim bu yiğitlerin sayısını arttırsın insallah .

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İsmail

Bir türk dünyaya bedeldir sözü boşuna söylenmemiştir söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen iki kahraman allah sayınızı artırsın acil şifalar versin inşallah

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Yavuz suleyman Selim

"Çılgın türkler" dedikleri işte bizim gözünü budaktan esirgemeyen imanlı Türkler.

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Mustafa Pakmak

Hemen bu destanın film olarak beyaz perdeye uyarlanması lazım.Amerikan çekimi gavurların sözde kahramanlıklarından bıktıkkk.

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Salih Çakır

Ellerine, yüreklerine sağlık.....

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Harun 15

Elhamdülillahirabbilalemiiin.Gurban olayım gurban olayım o astekime ve astsubay çavuşuma. Anam babam canım feda olsun bu yigitlerime.Rabbim sayılarını ziyade eylesin, beni de bu yigitlerimle haşreylesin inşaallahurrahman.Yetkililer isimlerini açıkladı ve ziyaret edilsin inşallah.İsimleri de kışlalarda verilsin.Siz geçin Amerikanin Rambo hikayelerini işte gerçek yiğitler bunlardır. Bunlar bunlaaaar bunların sayesinde ayakta devlet i aliyye.

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Ümit

Rabbim sizleri korusun ve güçlü kılsın. Sizlerin sayesinde bu sancak kıyamete kadar dalgalanacak !

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Yunis evcil

Allah c.c. sizleri gizli ordularıyla yardim eylesinAmin. Yalnız kıskandım komutanları bize geberecek şerefsiz bırakmayacaklar.Reis seferberliği halk a versin.ki bizde savaşalım.

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Ali yılmaz

Allah bütün askerlerimizi korusun askerlerimiz den Allah razı olsun Allah o askerlerimize acil şifalar versin ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN ALLAHA EMANET OLUN.

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Ali Malkoc

Allah size ze´val vermesin..Agaoglu gibi düdklerde siz orada karda kista caninizi feda ederken kendi kizina 1001 Gece Masallarindaki dügünü yapsin..Devlette bu zata islamci diye göz yumsun..Ne güzel memleket degil mi? Anasina yandigim...Terörü besleyen tek sey adaletsizlik..Bunu anlamak icin alim mi olmaliyiz yani? Kendi yaptiginz anketlerde bile bu ükenin insani adalet istiyorken siz bu zata dokunmaya neden cesaret edemiyorsunuz? AKP?

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Nzf

Şu imanlı ordumuz birde laikleri demokratları Kemalistleri Yok etse kendi içinde daha güzel olacak inşAllah

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orhan karpuz

ALLAH IKI KAHRAMIZAACIL SIFALAR VERSIN

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ahmet akay

Rabbimin acik bi yardimi tecelli etmis.sivilde her kis iki defa en azindan grip olan ben hakkari cukurca da o kadar soguk ve iki metre karda sabaha kadar nobette ayagimiz botlarin acizliginden hep sucuk gibi islak.gida zaten berbatken hic hata olmadimdi hamdolsun.

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SEMİH

Bizim imanlı ordumuz var. Daha ne kahramanlıklar yaşayacağız, Allah bilir.

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Hayrettin Taşpınar

Müthiş askerlerimizi Allahım bu dünyada da ahirette de mükafatlandırır inşallah. Hepinize gıbta ediyorum.

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Ahmet agun

Rabbim devletimizi ve mukaddesatimizı korumaya çalisan askerlerimizi korusun ve muhafaza eylesin inşaELLAH. Amin.

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Ahmet Aslan

Allah yardımcıları olsun. Dualarımız onlarladır

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Ahmet Sevinçtekin

Ya mansur ya Kahhâr ya Şafii Allahuekber allahım sen kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle

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Şenol KALKAn

ALLAH cc yar ve yardımcınız olsunSız dık durun arkanızda kalbiyle duasıyla yanınızda Türk milleti var.

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Yusuf can

Rabbim yar ve YARDIMCINIZ Olsun

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