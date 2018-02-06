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İki liselinin oyun kavgasında korkunç son

İstanbul'da online bilgisayar oyunu Wolfteam yüzünden başlayan kavga cinayetle sonuçlandı.

06 Şubat 2018 Salı 09:36
İki liselinin oyun kavgasında korkunç son

Sabah gazetesinden Barış Sözal'ın haberine göre, Esenyurt'ta mahalle arkadaşı olan lise öğrencileri R.A. (16) ve Yunus Emre Şahin (16), bir süre önce oynadıkları online bilgisayar oyunu Wolfteam yüzünden tartıştı. Birkaç gün sosyal paylaşım sitesi Facebook ve Instagram üzerinden küfürleşmeye devam eden iki çocuk önceki akşam buluştu.

İddiaya göre, Yunus Emre Şahin, R.A'nın kafasına peş peşe yumruk atmaya başladı. Bu sırada R.A., cebinden çıkardığı bıçağı Şahin'in boğazına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.A. ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:36
  1. liseli kavga
  2. wolftime
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