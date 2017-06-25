Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İki köy birbirine girdi! Ortalık kan gölüne döndü

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Durankaya ile Taşyatağı köylerinde hayvan otlatan çobanların başlattığı ve her iki köyde yaşayan güvenlik korucularının da katıldığı silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

25 Haziran 2017 Pazar 10:58
İki köy birbirine girdi! Ortalık kan gölüne döndü

Şirvan ilçesine bağlı Durankaya ile Taşyatağı köylerinin çobanları arasında akşam saatlerinde başlayan ve sebebi belirlenemeyen tartışmayaya her iki köyde yaşayan güvenlik korucularının da karışması üzerine çıkan kavgada uzun namlulu silahlar kullanıldı. Akşam saat 20.30 sıralarında her iki köyde yaşayan güvenlik korucuları arasında yaşanan silahlı kavgada, Durankaya Köyü'nde yaşayan amca çocukları oldukları belirtilen Ahmet, Zeydin ve Fethullah Cengiz, çatışma alanında hayatını kaybetti. Aynı çatışmada yaralanan 5 kişi de Siirt Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Hastaneye getirilen yaralıların yakınları, hastane önünde ve çevresinde sinir krizleri geçirirken polis, yaralıları tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde sıkı önlem aldı.

Silahlı kavga haberin duyulması üzerine her iki köye giden Jandarma ekipleri, giriş-çıkışları tutarak, kontrolü ele aldı. Her iki köy içerisinde ve çevresinde de sıkı önlem alan jandarma olayların büyümemesi için, çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 10:58
  1. Siirt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet'ten duygulandıran klip
    1. Emniyet'ten duygulandıran klip
    2. Firari Emniyet Müdürü’nü yasak aşkı..
    3. Bir terör örgütü daha Kılıçdaroğlu'na..
    4. Rusya'da müslümanlar sokaklara sığmadı
    5. İranlı turistler o kenti işgal etti!
    6. Lens'ten Fenerbahçeli taraftarlara..
    7. Onlar bayramı çadır camide karşıladı
    8. Bayramda kalorili yiyeceklere dikkat!
    9. Terör örgütü PKK'yı korku sardı!
    10. "Anneler-babalar merak etmesinler,..
    11. Mescid-i Aksa'da bayram namazında 10..
    12. Klimalardaki tehlike 'lejyoner..
    13. DEAŞ'tan Musul'da bombalı saldırı
    14. Suudi Arabistan'dan hava harekatı
    15. PKK'dan CHP'ye tam destek!
    16. İHH Ramazan yardımlarını yerlerine..
    17. Japonya'da orta şiddette deprem
    18. Vatan özlemi zor... Konteyner..
    19. "Bugün yüreklerimizi birleştireceğimiz..
    20. İki köy birbirine girdi! Ortalık kan..
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali