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İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

İstanbul-İzmir arasındaki 6 saatlik yolu 3,5 saate indirecek projenin yüzde 88'i tamamlandı.

11 Ocak 2018 Perşembe 12:19
İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu yap-işlet-devret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti.

İŞLETMEYE AÇILDI

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 49 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 433 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında yaklaşık 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.

DİĞER BÖLÜMLERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Altınova-Gemlik arasındaki 40, Gebze-Altınova bölümünde (Osmangazi Köprüsü dahil) 12,6, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 20, Gemlik-Bursa kısmında 25 kilometrelik otoyol kesimi tamamlanarak hizmete alınırken, diğer bölümlerde çalışmalara devam ediliyor.

YÜZDE 88'İ TAMAMLANDI

Gebze-Bursa ile Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 98 kilometrelik otoyolla 16 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanarak işletmeye açıldığı, 80 kilometrelik kesimde ise BSK (Binder) çalışmalarının tamamlandığı projenin tamamında yüzde 88 fiziksel gerçekleşme sağlandı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 12:19
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