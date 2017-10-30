Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İki kardeş ülkenin liderleri aynı masada… Böyle kutladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:49
İki kardeş ülkenin liderleri aynı masada… Böyle kutladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulvar Otel'de, Bakü'deki temasları kapsamında Aliyev  tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak etti.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan  Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.

Akşam yemeği basına kapalı gerçekleşti.

ASRIN PROJESİNİ BİRLİKTE AÇTILAR

Asrın projesi "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılması nedeniyle Bakü'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün istikbalimiz için çok önemli adımlar atıyoruz.Bu proje ile Asya, Avrupa Ve Afrikayı birbirine bağlıyoruz"demiş, konuşmaların ardından törene katılan liderler son çiviyi raylara çakarak ilk tren seferinin startını vermişlerdi.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle  aziz dostum Aliyev ile bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Azerbaycan  makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kazakistan, Gürcistan ve  Özbekistan başbakanlarına da bugün bu heyecanımıza ortak oldukları için özellikle  teşekkür ediyorum. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı nedeniyle bu törende bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bugün içinde bulunduğumuz  dönemin ötesinde istikbalimiz bakımından çok önemli bir adım atıyoruz. Bu törenle  de Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'yı birbirine bağlama hedefiyle başlatılan yeni  İpek Yolu girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars  demiryolunun ilk seferinin gerçekleşmesiyle orta koridor projesinin en önemli  ayağı tamamlanmış oluyor. Böylece Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu  bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz. Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri  olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır." ifadesini kullanmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 19:49
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Aliyev
  3. Azerbaycan
  4. İlham Aliyev
  5. Emine Erdoğan
  6. Tayyip Erdoğan
  7. Recep Tayyip Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Powerbank yasaklandı
    1. Powerbank yasaklandı
    2. Bülent Arınç’tan Gökçek için çok ağır..
    3. Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u..
    4. Demir eksikliğine bire bir olan meyveler
    5. 'Muslera'ya 6 maç ceza verilmeli'
    6. İki kardeş ülkenin liderleri aynı..
    7. Türk ve Pakistanlı tenisçiler..
    8. Mandalina kabuğunun inanılmaz faydaları
    9. “Akıllı lens” için önemli uyarı!..
    10. Uğur Demirok-Galatasaray..
    11. Kuzey Irak'tan petrol akışı kesildi
    12. ABD'den Barzani'ye büyük şok: Memnunuz
    13. Kavga içeride de devam etti
    14. Topbaş'ın damadı Kavurmacı ve Faruk..
    15. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
    16. Burak Yılmaz'dan 'Olcay' paylaşımı
    17. İstanbullulara kötü haber, hava..
    18. Selçuk İnan'dan teknoloji devine dava
    19. Olay yorum: Türk olsa Süper Lig'de..
    20. Evlerin çatılarına astılar… Sınırdan..
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması