İki kardeş ülkenin liderleri aynı masada… Böyle kutladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulvar Otel'de, Bakü'deki temasları kapsamında Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak etti.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.

Akşam yemeği basına kapalı gerçekleşti.

ASRIN PROJESİNİ BİRLİKTE AÇTILAR

Asrın projesi "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılması nedeniyle Bakü'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün istikbalimiz için çok önemli adımlar atıyoruz.Bu proje ile Asya, Avrupa Ve Afrikayı birbirine bağlıyoruz"demiş, konuşmaların ardından törene katılan liderler son çiviyi raylara çakarak ilk tren seferinin startını vermişlerdi.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle aziz dostum Aliyev ile bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Azerbaycan makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kazakistan, Gürcistan ve Özbekistan başbakanlarına da bugün bu heyecanımıza ortak oldukları için özellikle teşekkür ediyorum. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışı nedeniyle bu törende bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bugün içinde bulunduğumuz dönemin ötesinde istikbalimiz bakımından çok önemli bir adım atıyoruz. Bu törenle de Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'yı birbirine bağlama hedefiyle başlatılan yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından birini hizmete alıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ilk seferinin gerçekleşmesiyle orta koridor projesinin en önemli ayağı tamamlanmış oluyor. Böylece Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz. Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır." ifadesini kullanmıştı.