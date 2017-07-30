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İki kardeş kazada hayatını kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:57
İki kardeş kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Acıpayam’dan Burdur istikametine seyir halinde olan Doğukan Yazıcı idaresindeki 20 FK 828 plakalı otomobil, Apa Mahallesi’ni geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İddiaya göre aracın mıcıra kapılması sonucu meydana gelen kazada sürü Doğukan Yazıcı (27) ve yanında bulunan kardeşi Nihal Yazıcı (17) hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:57
  1. Denizli
  2. Burdur
  3. Acıpayam
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