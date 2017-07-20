Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İki kadın silah zoruyla arabaya bindirilerek kaçırıldı

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce iki kadın silah zoruyla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:00
İki kadın silah zoruyla arabaya bindirilerek kaçırıldı

Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi  62019 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araç durdu. Araç içerisinde bulunan iki kadın yardım çığlıklarıyla aşağı indi. Bunun üzerine bir inşaat bekçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler aşağı inerek pompalı tüfekle bir el havaya ateş açtı. Kızları korkutan kişi ve kişiler zorla araca bindirerek hızla olay yerinden ayrıldı.

Polis şahısları yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:00
  1. adana
  2. iki kadın kaçırıldı
  3. kaçırılma
  4. kadınları kaçırdılar
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maaşlar bu hafta hesapta… Kim ne kadar alacak? İşte detaylar
    1. Maaşlar bu hafta hesapta… Kim ne kadar..
    2. Galatasaray'dan Tosiç bombası!
    3. Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk'..
    4. FETÖ'cü hainlerle ilgili çarpıcı detay
    5. Tansu Çiller: BÇG belgelerini Akşener..
    6. Aykut Kocaman'dan transfer duyurusu!
    7. Fransa'nın 'OHAL' kurnazlığı! Kabul..
    8. Diriliş Ertuğrul kadar olay olacak..
    9. İpler iyice gerildi: Paramızı geri..
    10. Chelsea Alvaro Morata'yı açıkladı
    11. Almanya felaketi yaşadı! Sokaklarda..
    12. Yeni Bakanlar Kurulu'nun yaş..
    13. Kars'ta 'yeşil liste'deki terörist..
    14. Trump’ın papazı da CIA otelindeymiş!
    15. Dolu yüzlerce kuşu telef etti
    16. Donald Trump'ın oğlu ve damadı..
    17. CHP'den skandal çıkış: Kabul etmeyiz
    18. Dolar güne nasıl başladı?
    19. Bulgaristan’dan Türk Akımı duyurusu
    20. CHP'den yeni eylem kararı! Bugün..
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!