İki iran askeri daha öldürüldü

İranlı haber kuruluşu Mehr News, Fatimiyyun Tugayı saflarında Sünni direnişçilere karşı savaşan İshak Ali Caferi’nin Pakdeşt kentine getirildiğini yazdı.

İran Devrim Muhafızları Cuma günü de liderlerinden Muhammed Fuad Vahdet’in cenazesini kaldırmıştı. Vahdet, Behcet kentinde defnedildi.

Devrim Muhafızları, Halep kırsalında ve Deyr Ez Zur’da yaşanan son savaşlarda İranlı liderlerin yanı sıra çok sayıda Afgan ve diğer unsurlardan kayıplar verdi.

İran, Suriye’deki Şiilerce kutsal sayılan mekanları korumak için ülkede bulunduğunu savunuyor.