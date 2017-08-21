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İki haftadır haber alınamayan Mersinli iş adamının cesedi bulundu

Mersin’de ilaç sektöründe çalışan Rıza Yüce, 150 bin TL alacağı olan firma ile görüşmek için 23 Temmuz’da Ukrayna’ya gitti. İki haftadır haber alınamayan iş adamının öldüğü ortaya çıktı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:26
İki haftadır haber alınamayan Mersinli iş adamının cesedi bulundu

Mersin’den Ukrayna’ya 150 bin TL alacağı için giden ve yakınlarının 2 haftadır haber alamadığı evli ve 5 çocuk babası işadamı Rıza Yüce’nin (44) cesedi bulundu.

Kiev’e giden işadamı en son 26 Temmuz’da eşi Suna Yüce'yi telefonla arayarak, parayı almakta zorlandığını, araya bir kişinin girdiğini ve görüşmek için buluşacaklarını söyledi. Yüce tedirgin olduğunu, görüşeceği kişinin güven vermediğini anlattı. O günden sonra Yüce'den haber alınamadı. Konsolosluğun devreye girmesiyle yapılan araştırmada, kayıp işadamının görüştüğü kişinin gasp suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

KREDİ KARTINDAN PARA ÇEKİLMİŞ

Habertürk'ün haberine göre işadamının kayıp olmasından 3 gün sonra kredi kartıyla alışveriş yapılmak istendiği ve hesabından 2 bin TL çekildiği belirlendi.

Yüce ailesinin tedirgin bekleyişi acı haberle son buldu. Ukrayna’da Yüce’nin cansız bedenine ulaşıldı. İşadamının başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve bir nehre atıldığı belirlendi. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı ve bir zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:26
  1. rıra yüce
  2. mersin
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