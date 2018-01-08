İki günde art arda… Üstelik biri 10 yaşında! O kent tedirgin!

Edinilen bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504’üncü sokaktaki bir eve, vatandaşların ihbarı üzerine giren polis, içeride elleri ve kolları bağlanmış bir şekilde, bir çuvala bırakılmış cesetle karşılaştı. İncelemelerde bulunan polis, cesedin zihinsel engelli ve 10 yaşında bir çocuğa ait olduğunu belirledi. Bir Cumhuriyet Savcısı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün de ceset bulunmuştu

Dün aynı sokakta, cesedin bulunduğu eve bitişik olduğu belirtilen başka bir evde de, 3 ay önce öldürüldüğü iddia edilen Afgan uyruklu bir erkeğe ait çürümüş ceset bulunmuştu. Mahallede bir gün arayla iki cesedin bulunması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.