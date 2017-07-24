Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İki grup arasında büyük kavga... Şehirde kırmızı alarm verildi

Adana’da, terör olayların yoğun görüldüğü Dağlıoğlu mahallesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga, polisi ‘kırmızı alarma’ geçirdi. Terörle Mücadele ekipleri, toplanan gruba biber gazlı müdahalede bulundu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:43
İki grup arasında büyük kavga... Şehirde kırmızı alarm verildi

Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle, grupta bulunan kişiler pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Daha sonra silahlı kavgada bir kahvehaneye kurşun isabet ederken, kimliği belirsiz kişilerce kahvehanenin camları kırıldı.

‘Şehirde kırmızı alarm verildi’

Mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Terör olaylarının yoğun görüldüğü bir mahalle olmasından dolayı, İl Emniyet Müdürlüğü, ‘kırmızı alarma’ geçip terörle mücadele (TEM) ekiplerini ve toplumsal müdahale aracı (TOMA)’yı olay yerine sevk etti. Yol ortasında toplanan kalabalık gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan gruba, tem ekipleri biber gazlı müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Öte yandan, olayda kullanılan iki adet pompalı tüfek ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.  

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:43
  1. Adana kavga
  2. Adana alarm
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
    1. Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    2. Çanakkale'de denizden hareketsiz..
    3. İçişleri’nden GAMER yapılanmas
    4. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu..
    5. İstihbarat fotoğraftaki o şifreleri..
    6. Ev hanımlarına devlet desteği geliyor
    7. İki grup arasında büyük kavga.....
    8. 200 general ve amiralin terfisi için 4..
    9. Yatırımcıların gözdesi Kilis
    10. ABD'nin İdlib oyunu başladı
    11. Terör örgütü PYD’de rüşvet depremi
    12. Gayt: Kudüs kırmızı çizgimiz
    13. Igor Tudor son viraja girdi
    14. Almanya’daki FETÖ kasası
    15. 204 kez ByLock'a giriş yapmış
    16. Adil Öksüz Almanya’da görüldü söylentisi
    17. Almanya'nın karalama kampanyası işe..
    18. Flaş iddia: Firari Adil Öksüz..
    19. Rüzgar hızlı esecek
    20. Darbenin maliyeti 60 milyar
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    ‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…
    ‘Düşman korkusuyla el sıkışsın…’ Şimdiye kadar en…
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!