İki grup arasında büyük kavga... Şehirde kırmızı alarm verildi

Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle, grupta bulunan kişiler pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Daha sonra silahlı kavgada bir kahvehaneye kurşun isabet ederken, kimliği belirsiz kişilerce kahvehanenin camları kırıldı.

‘Şehirde kırmızı alarm verildi’

Mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Terör olaylarının yoğun görüldüğü bir mahalle olmasından dolayı, İl Emniyet Müdürlüğü, ‘kırmızı alarma’ geçip terörle mücadele (TEM) ekiplerini ve toplumsal müdahale aracı (TOMA)’yı olay yerine sevk etti. Yol ortasında toplanan kalabalık gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan gruba, tem ekipleri biber gazlı müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Öte yandan, olayda kullanılan iki adet pompalı tüfek ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.