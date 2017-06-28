İki general.. onlarca asker rejim ordusuna darbe...

Muhalif grupların Kuneytra bölgesinde ''Muhammed ordusu operasyon odası'' kurmuş olduğu saldırı merkezinden haberler gelmeye devam ediyor.

Son iki gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 80'nin üzerinde reim milisi öldürülürken Beşar Esed'e yakınlığı ile bilinen iki üst düzey generalde öldürüldü.

Bunlardan birtanesi Esed'in yakın adamlarından Tarık Hamdun.

Diğeri ise Rejim ordusunun 220.alayının komutanı Muhammed Hadır.

Son 72 saat içerisinde öldürülen üst düzey rejim komutanları.

Muhammed ordusu operasyon odası saldırıların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

ıslahhaber