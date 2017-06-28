Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İki general.. onlarca asker rejim ordusuna darbe...

Muhaliflerin operasyon başlattığı Kuneytra bölgesinde Beşar Esed kendisine yakın iki generalini daha kaybetti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 19:00
İki general.. onlarca asker rejim ordusuna darbe...

Muhalif grupların Kuneytra bölgesinde ''Muhammed ordusu operasyon odası''  kurmuş olduğu saldırı merkezinden haberler gelmeye devam ediyor.

Son iki gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 80'nin üzerinde reim milisi öldürülürken Beşar Esed'e yakınlığı ile bilinen iki üst düzey generalde öldürüldü.

Bunlardan birtanesi Esed'in yakın adamlarından Tarık Hamdun. 

Diğeri ise Rejim ordusunun 220.alayının komutanı Muhammed Hadır. 

Son 72 saat içerisinde öldürülen üst düzey rejim komutanları.

Muhammed ordusu operasyon odası saldırıların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. 

ıslahhaber  

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 19:00
  1. KUNEYTRA
  2. MUHALİFLER
  3. SURİYE
  4. DEAŞ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözünü bile kırpmadı! Şehitten geriye bu görüntüler kaldı
    1. Gözünü bile kırpmadı! Şehitten geriye..
    2. Kritik görüşmenin ardından ABD'den..
    3. Bakan Tüfenkci: Yol yapıyoruz,..
    4. ABD'den PYD açıklaması
    5. Ahmet Davutoğlu'nun acı günü
    6. Şehit cenazesinde CHP çelengine tepki
    7. Dünya devinden flaş Türkiye kararı!
    8. Rusya'dan sert cevap: Misilleme yaparız!
    9. Eşinin ölümünü kaydetti! Kızının..
    10. Maduro duyurdu, Venezuella'da darbe..
    11. CHP'nin kirli planı deşifre oldu!
    12. Türkiye Yemen için harekete geçiyor...
    13. Ve ABD geri adım atıyor.....
    14. Kılıçdaroğlu'na şehit babasından sert..
    15. İki mahalleyi DEAŞ’tan geri aldılar
    16. AIPS'den Al Jeziraa kararı!
    17. Bosna Hersek'te 507. Ayvaz Dede..
    18. Ruanda soykırımı ile ilgili korkunç..
    19. Müslümanlar aç kalsın diye tarım..
    20. Türkçe sevdalısı Boşnaklar..
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…