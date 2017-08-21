İki evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

Hırsızlık olayları, merkez Sanayi ve Rüstempaşa Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki eve giren hırsızlar nakit olarak 700 TL çaldı. Ev sahiplerinin olayı bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada, iki evde hırsızlık olayına karışan şüphelilerin aynı şahıslar olduğu ve Diyarbakır’a kaçtıkları belirlendi. Diyarbakır’da adresleri tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araç ve üzerilerinde yapılan aramada, çalınan 700 liranın 400 lirası ile evlere girmek için kullandıkları çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Elazığ’a getirilen 4 şüpheli ifadelerinin tamamlanmasının ardından ’Nitelikli Hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi.