''İki devlet tek milletiz''

Beşiktaş Akatlar'daki konsolosluk binasında bir saate yakın süren ziyarette Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri, şehir yönetimi ve kültürel konular konuşuldu.

Ziyarette Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkati çekerek; '' Azerbaycan’la iki devlet tek milletiz. Geçmişten gelen bağlarımızı ekonomik işbirliği, terör örgütleriyle mücadele ve kültürel faaliyetler alanlarında yeni projelerle güçlendiriyoruz. Azerbaycan yerel anlamdaysa mimari dokusu zengin şehirlere sahip. Aynı şekilde enerjik kaynakları, mutfağı, halıcılığı, doğasıyla da ön planda. Zenginliklerimiz güçlü işbirliği sayesinde iki ülkenin daha hızlı kalkınmasını sağlıyor'' şeklinde konuştu.

Başkonsolos Mesim Hacıyev ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ''Türkiye her kademesiyle iyi yönetiliyor. Ne zaman yurtdışına çıksak Türkiye hakkında hep olumlu şeyler duyuyoruz bu da kardeş ülke Azerbaycan olarak bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye'nin güçlenmesi demek tüm Türki devletlerin, Balkanların, Ortadoğu'da yaşayan müslümanların güçlenmesi demek.'' dedi.

Kağıthane ile ilgili görüşlerini de dile getiren Başkonsolos Hacıyev Kağıthane'nin adını sık sık yeni projelerle birlikte duyduğunu ifade etti.

Başkonsolos Hacıyev Başkan Kılıç'la sohbetinde kendisine bir iadei ziyaret gerçekleştirmek istediğini ifade etti. Ziyaretin sonunda taraflar karşılıklı hediyeleşerek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.