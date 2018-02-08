İki devlet arasında köprü oldu! Heyecan başlıyor

35 bin kişi kapasiteli PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek ve üç saat sürecek törenle startı verilecek oyunlar, 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

1988 yılında Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Güney Kore, daha önce başarısızlıkla sonuçlanan iki adaylığın ardından Fransa'nın Annecy ve Almanya'nın Münih kentlerini geride bırakarak tarihinde ilk kez kış oyunlarını düzenleme hakkını elde etti.

Oyunların yapılacağı PyeongChang, Güney Kore'nin başkenti Seul'e 130, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında askerden arındırılmış bölgeye ise 96 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Olimpiyatlara 4 bin kişilik köy

15 disiplinde 102 madalya mücadelesinin yapılacağı oyunlarda, 3 bin 894 sporcu ve yetkili olimpiyat köyünde konaklayacak.

Olimpik ve paralimpik oyunlarda toplam 22 bin 400 gönüllü görev yapacak. Dünya genelinde 91 bin kişinin gönüllü olmak için başvurduğu, kabul edilenlerin yüzde 14'ünün okyanus aşırı ülkelerden geldiği bildirildi.

Oyunlar sırasında yaklaşık 3 bin personel de Gangneung'da yapılan ikinci bir köyde kalacak.

Olimpiyatların madalyaları ise Güney Koreli Lee Suk-woo tarafından tasarlandı.

Oyunların maskotu olarak tanıtılan beyaz kaplanın adı ise "Soohorang". Maskotun adı, Kore dilinde korumak anlamına gelen "sooho" kelimesiyle, kaplan anlamındaki "Ho-rang-i" kelimelerinden türetildi.

İki devlet arasında köprü oldu

Oyunlar, iki yıldır diplomatik ilişkisi bulunmayan Güney Kore ile Kuzey Kore arasında da köprü kurulmasını sağladı.

Açılış törenine "Birleşik Kore" bayrağı altında katılacak Kuzey ve Güney Koreli sporcular, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) onay vermesinin ardından oyunlarda Birleşik Kore Kadın Buz Hokeyi Takımı ile mücadele ederek bir ilki gerçekleştirecek.