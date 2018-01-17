İki devin memnuniyetinden yüzde 10 hedef doğdu

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, işbirliği konusunda, “Hep birlikte büyük bir değişimin içerisindeyiz. Komatsu işbirliği ile başlayan ve bugün yaklaşık 35 yıla ulaşan inşaat ve madencilik sektöründeki uzmanlığı Volvo Trucks ile oluşan sinerjiyle daha da pekişti. Bu anlayışla bir araya gelmiş iki markanın başarısından duyduğumuz gururu belirtmek isterim” dedi. Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson da 2001 yılından beri bulundukları Türkiye pazarında, Temsa İş Makineleri işbirliği sonrasında son 1 yılda yakaladıkları ivme sebebiyle memnuniyetini dile getirdi. Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ise “Önümüzdeki yıllarda uzun yol taşımacılığı hareketlendiğinde Volvo Trucks’ın orada da ciddi pay alacağını öngörüyoruz. Pazar payımızı yüzde 10’lara çıkarmak için satış ve satış sonrası ağımızı büyütüyoruz” dedi.