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İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!

Çin ve Hindistan askerleri, Cammu Keşmir'de bulunan Pangong Gölü kıyısında yumruk yumruğa birbirine girdi.

20 Ağustos 2017 Pazar 11:07
İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!

Ladakh'taki Pangong Tso gölündeki Çinli ve Hintli askerlerin yaşadıkları sınır anlaşmazlıkları, askerlerin birbirine taş attıkları, tekmeledikleri ve yumruk attıkları bir video sonrasında ortaya çıktı.

15 Ağustos Hindistan'ın Bağımsızlık Günü'nde tartışmalı bölgedeki çekilen video, Asya devlerinin yaptıkları kavgayı gösteriyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 11:07
  1. Pangong Tso
  • AAAA47 dk önce
    Darısı bütün küfür milletine
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    Elinizi korkak alıştırmayın vurun vurun vurun vurun vurun vurun vurun vurun ...................Keşmirdeki Dogu Türkistanda can verip şehid olan canların intikamı için birbirinize vurun vurun vurun vurun vurun Bir taş bile atmadan 2 hint ve çin kuşu vurulsun inşaallah.
Bugünkü Akit

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