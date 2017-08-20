İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
Çin ve Hindistan askerleri, Cammu Keşmir'de bulunan Pangong Gölü kıyısında yumruk yumruğa birbirine girdi.20 Ağustos 2017 Pazar 11:07
Ladakh'taki Pangong Tso gölündeki Çinli ve Hintli askerlerin yaşadıkları sınır anlaşmazlıkları, askerlerin birbirine taş attıkları, tekmeledikleri ve yumruk attıkları bir video sonrasında ortaya çıktı.
15 Ağustos Hindistan'ın Bağımsızlık Günü'nde tartışmalı bölgedeki çekilen video, Asya devlerinin yaptıkları kavgayı gösteriyor.