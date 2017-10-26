İki design group, Londra’dan 10 ödülle döndü

Bu yıl 26’ncısı gerçekleştirilen International Property Awards 2017’nin Avrupa ayağı olan European Property Awards’un (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) gala gecesi, 26 Ekim 2017 tarihinde Londra Royal Lancaster Otel’de gerçekleşti.

International Property Awards’ın, pek çok farklı disiplinden uzmanı bir araya getiren 70 kişilik uluslararası jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, dünyanın önde gelen mimarlık ofislerini geride bırakan iki design group, 3 farklı projesiyle toplam 10 ödüle layık görüldü.

Bayramoğlu Karma Kullanım Projesi, Kadıköy Karma Kullanım Projesi ve Üsküdar Karma Kullanım Projesi ile topladığı ödüller iki design group Yönetici Ortağı Y. Mim. Murat Kader’e takdim edildi.

Ödüllerle ilgili konuşan iki design group Yönetici Ortağı Y. Mim. Murat Kader, “Ülkemiz gayrimenkul ve inşaat sektörü Avrupa’da dikkat çekici atılımları ile başarı sağlıyor, bizler de bu girişimlerin tasarım aşamasında kaliteli bir dil yakalamanın ve ödüllendirilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Ödül alan projeler

Bayramoğlu Karma Kullanım Projesi

En İyi Kamusal Alan Tasarımı kategorisinde 5 yıldız ödülü ile Türkiye’nin En İyisi

En İyi Çoklu Konut Mimarisi kategorisinde 5 yıldız ödülü ile Türkiye’nin En İyisi

En İyi Kamusal Alan Tasarımı ile Avrupa’nın En İyisi- Adaylık

En İyi Çoklu Konut Mimarisi ile Avrupa’nın En İyisi- Adaylık

Kadıköy Karma Kullanım Projesi

En İyi Çok Katlı Konut kategorisinde 5 yıldız ödülü ile Türkiye’nin En İyisi

En İyi Karma Kullanımlı Proje kategorisinde 5 yıldız ödülü ile Türkiye’nin En İyisi

En İyi Çok Katlı Konut ile 5 yıldız ödülü Avrupa’nın En İyisi- Adaylık

En İyi Karma Kullanımlı Proje ile Avrupa’nın En İyisi- Adaylık

Üsküdar Karma Kullanım Projesi

En İyi Alışveriş Merkezi Mimarisi kategorisinde 5 yıldız ödülü ile Türkiye’nin En İyisi

En İyi Alışveriş Merkezi Mimarisi ile Avrupa’nın En İyisi- Adaylık