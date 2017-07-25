İki DEAŞ üyesi o meydanda infaz edildi

Tahriru'ş Şam, İdlib'de geçtiğimiz gün çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından iki DEAŞ mensubuna "had cezası" uygulandığını açıkladı. Sosyal medya hesabında "had cezası" ifadesi yer alırken yayınlanan videoda "kısas" ifadesi kullanıldı.



İdlib'de şehir merkezine yakın bir bölgede gerçekleşen saldırıda Tahriru'ş Şam mensuplarından ve sivillerden yaşamlarını yitirenler ve yaralananlar olmuş, bölgede büyük maddi hasar meydana gelmişti. Saldırıyı planladığı tespit edilen iki DEAŞ üyesi, tam da patlamanın gerçekleştiği meydanda infaz edildi.

Ziraat Kavşağı'nda gerçekleşen patlamanın ardından Tahriru'ş Şam olayla ilgili iki kişiyi yine patlamanın gerçekleştiği bölgede infaz etti.



Beyaz kıyafetler içinde ve gözleri bağlı halde bölgeye getirilen ve DEAŞ mensubu oldukları ifade edilen iki kişi başlarına ateş edilerek öldürüldü. İnfazdan önce mahkeme kararı DEAŞ mensuplarına ve sivil halka okundu. İnfaz edilen kişiler grubun sosyal medya hesaplarında "haydutlar" olarak nitelendi.