Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İki DEAŞ üyesi o meydanda infaz edildi

Muhalifler, Geçtiğimiz gün İdlib'de gerçekleşen bombalı saldırıyla bağlantılı olarak iki kişiyi halka açık şekilde infaz etti.

25 Temmuz 2017 Salı 21:27
İki DEAŞ üyesi o meydanda infaz edildi

Tahriru'ş Şam, İdlib'de geçtiğimiz gün çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından iki DEAŞ mensubuna "had cezası" uygulandığını açıkladı. Sosyal medya hesabında "had cezası" ifadesi yer alırken yayınlanan videoda "kısas" ifadesi kullanıldı.

İdlib'de şehir merkezine yakın bir bölgede gerçekleşen saldırıda Tahriru'ş Şam mensuplarından ve sivillerden yaşamlarını yitirenler ve yaralananlar olmuş, bölgede büyük maddi hasar meydana gelmişti. Saldırıyı planladığı tespit edilen iki DEAŞ üyesi, tam da patlamanın gerçekleştiği meydanda infaz edildi.

Ziraat Kavşağı'nda gerçekleşen patlamanın ardından Tahriru'ş Şam olayla ilgili iki kişiyi yine patlamanın gerçekleştiği bölgede infaz etti.

Beyaz kıyafetler içinde ve gözleri bağlı halde bölgeye getirilen ve DEAŞ mensubu oldukları ifade edilen iki kişi başlarına ateş edilerek öldürüldü. İnfazdan önce mahkeme kararı DEAŞ mensuplarına ve sivil halka okundu. İnfaz edilen kişiler grubun sosyal medya hesaplarında "haydutlar" olarak nitelendi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 21:27
  1. deaş
  2. Tahriru'ş Şam
  3. DEAŞ mensubu
  4. had cezası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avladığı koca inekle gezintiye çıkan timsah!
    1. Avladığı koca inekle gezintiye çıkan..
    2. Hepsi bugünkü çatışmalarda öldü
    3. İngiliz basını çıldırdı: Türkiye'yi..
    4. Suriye rejimine ait uçak düşürüldü
    5. Dünyanın en güzel çarşısına İSKİ eli
    6. Kudüs için Saraçhane'ye davet
    7. Şehzadelere estetik aydınlatma
    8. Peugeot'nun ikinci İpek Yolu zaferi
    9. Lucescu bombasını patlatıyor!..
    10. Turkcell, ASELSAN’ın geliştirdiği..
    11. Caner Taslaman'ın iddiası fos çıktı!
    12. Büyükşehir’den bir ilçe otogarı da..
    13. İstinye Üniversitesi büyüyor
    14. Büyükşehir basın çalışanlarını ağırladı
    15. 12 DAEŞ'li tutuklandı
    16. Milli gururumuz 20 bin saati tamamladı
    17. Türkmen birlikler Lazkiye'yi vuruyor
    18. PYD'nin döşediği EYP infilak etti: 2..
    19. ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    20. Trump'ın o iddiasına Ukrayna'dan cevap!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi yapacak...
    Doğan kovdu! Şimdi en iyi yaptığı işi yapacak...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...