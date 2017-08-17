İki çocuk annesi kadından dört gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, Bergama’nın Zeytindağ Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Güner Ermiş (40), geçtiğimiz Pazartesi sabahı 05.30’da evinden tarlaya gitmek için çıktı. O sırada evde bulunan eşi Hüseyin Ermiş’e (42) telefon ederek sıcak su ısıtıcısını kapatmasını isteyen Güner Ermiş, nerede olduğunu soran eşine arkadaşlarıyla birlikte komşusunun evinin orada olduğu yanıtını verdi. Eşinin komşusuna ve tarlaya hiç gitmediğini öğrenip jandarmaya haber veren Hüseyin Ermiş, “Dört gündür iki çocuğum ile birlikte perişan haldeyiz. Jandarma ve AKUT (Arama Kurtarma Ekipleri) bölgede aramadığı yer bırakmadı. Jandarmanın yapmış olduğu çalışmada eşimin telefon sinyali Zeytindağ Mahalle çıkışında sona eriyor. Eşim tarlaya çalışmak üzere evden çıktı. Üzerinde iş kıyafeti vardı ve yanında da parası yoktu” dedi.

“Eşimle aramızda sorun yok “

Eşi Güner Ermiş’i çok sevdiğini ve aralarında hiçbir tartışma ya da kavganın yaşanmadığını belirten Hüseyin Ermiş, “Eşimin psikolojik sorunları vardı ama ben fark edemedim. Biri 22 diğeri 13 yaşında iki evladımız var. Çiftçilik ile geçimini sağlayan bir aileyiz. Eşimle aramda tartışma, kavga, gürültü hiç olmadı. Ben onu çok seviyorum. Çocuklarımla dört gündür boğazımızdan lokma geçmedi. Gözümüz yolda, kulağımız telefonda bekliyoruz. Eğer duyuyorsa eşim ona seslenmek istiyorum. Ne olur evimize geri dön gülüm” diye konuştu.