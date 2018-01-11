İki bölge daha Muhaliflerin eline geçti

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de Astana mutabakatı ile Türkiye denetimine bırakılan İdlib'de İran, Rejim ve Rusya'nın kritik Ebu Zuhur hava üssüne başlattığı saldırıya karşılık Muhaliflerde bölgeye büyük bir taarruz başlattı.

Suriye'nin en büyük muhalif gruplarından Heyetül Tahrir-i Şam başta olmak üzere Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu ve 30 grubun operasyonunda rejimin işgalinde bulunan Cebelhus ve Hirbehuş kasabaları Muhalifler tarafından özgürleştirildi.

Muhalifler çok sayıda rejim askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr