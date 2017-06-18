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'İki Bakanlık asker zehirlenmelerini inceliyor'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: -"Hem Sağlık Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığı olayı inceliyor. Savunma Bakanımız şu anda Manisa'ya gidiyor"

18 Haziran 2017 Pazar 00:44
'İki Bakanlık asker zehirlenmelerini inceliyor'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa'da kışladaki askerlerin gıda zehirlenmesi geçirdiği şüphesiyle ilgili, "Hem Sağlık Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığı olayı inceliyor. Savunma Bakanımız şu anda Manisa'ya gidiyor." dedi.

Özlü, TBMM Genel Kurulunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında, akşam yemeğinin ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırılan askerlerle ilgili sorularına yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, hükümetten konuyla ilgili bilgi talep etmesi üzerine açıklama yapan Özlü, "Böyle bir olay olmuş. Hem Sağlık Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığı olayı inceliyor. Savunma Bakanımız şu anda Manisa'ya gidiyor. Netleştiğinde size tekrar bilgi aktaracağım." diye konuştu. 

CHP Grup Başkanvekili Özel, konuyla ilgili bilgi veren Bakan Özlü'ye ve Manisa'ya giden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a teşekkür ederek, olayın üzerine bu ciddiyetle gidilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:44
  1. Manisa asker zehirlenmeleri
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