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İki aylık emekli maaşını TSK’ye bağışladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Erol Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için iki aylık emekli maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı

30 Ocak 2018 Salı 11:03
İki aylık emekli maaşını TSK’ye bağışladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Erol Yılmaz, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek vermek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 2 aylık emeklimaaşını bağışladı.Yılmaz, Ziraat Bankası Sandıklı Şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, askere gitmek istediğini ancak yaşlı olduğu için alınmadığını belirterek, Türk askerlerine hep dua ettiğini söyledi.

"2 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI"

İki aylık emekli maaşı tutarındaki 2 bin 800 lirayı bankadan, Mehmetçikler için gönderdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: “Gençliğim geçti. İhtiyarlığımdan dolayı da maalesef askere almıyorlar. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına iki aylık emekli maaşımızı yatırdık. Türk askerine helali hoş olsun. Onlar orada, biz de burada onlara dua ediyoruz. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kararınca biz de böyle düşündük."

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:03
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