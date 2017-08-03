İki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Gökçeler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K. ile Kenan Ö. (23) arasında tartışma başladı. Tartışma esnasında iki arkadaş birbirlerine argo kelimeler kullandı. Daha sonra tartışmanın büyümesiyle Hakan K. tabanca ile arkadaşı Kenan Ö.’ye dört el ateş etti. Kenan Ö. bacağından yaralanırken, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aşırı kan kaybeden Kenan Ö.’yü Adana Dr. Aşkım Tüfekçi ve Devlet Hastanesine kaldırdı. Kenan Ö.’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, arkadaşını ağır yaralayan Hakan K. polis ekiplerince aranıyor.