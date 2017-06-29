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İki anne arasındaki farkı bulun

Bir yanda FETÖ tutuklusunun annesi, diğer yanda 15 Temmuz şehidinin annesi. Bakalım ikisi arasındaki farkı bulabilecek misiniz?

29 Haziran 2017 Perşembe 12:07
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:07
  1. İki anne arasındaki fark
  2. FETÖ tutuklusunun annesi
  3. 15 Temmuz şehidinin annesi
  4. FETÖ
  5. Sözde Adalet Yürüyüşü
  • dürüstdürüst17 dk önce
    Birinin yüzünden nur,öbüründen şer akıyor.!!!!????
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