İki aile roketatarla birbirine girdi

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre dün gece saat 23.30 sıralarında Asude Mahallesi’nde iki aile arasında kavga yaşandı. Kavgada roketatarların kullanıldığı bildirildi.

Çemçemal Kaymakamı Remk Ramazan, "Gece saat 02.00’ye kadar silah sesleri geliyordu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.

Görgü tanıkları, roketatarların kullanıldığı kavgada bir kontrol noktası yakınlarında yangın çıktığını söyledi.

Olaya karışanlar hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı kaydedildi.