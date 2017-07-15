İki aile çatıştı ortalık kan gölüne döndü!

Hilvan'a bağlı Bağlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aralarındaki kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan ve birbirleriyle akraba Olzunga ile Küçükyavuz ailelerinin fertleri arasında çıkan, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada Hüseyin Kaya olay yerinde, Reşat Nuri Küçükyavuz ise hastanede yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 9 kişiden Musa Küçükyavuz ve amcasının oğlu Mahmut Küçükyavuz ise, tedavilerinin sürdüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan davetli olarak gittiği Hilvanda kavgada ölen 2 çocuk babası fotoğrafçı Hüseyin Kayanın cenazesi ise, Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Silahlı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Reşat Küçükyavuz ile Mahmut Küçükyavuz'un da kardeş oldukları belirtildi. Bu arada olay yerinde yapılan incelemede 4 pompalı tüfek ile çok sayıda sopa, bıçak ve satır ele geçirildi. Kavganın Mehmet Küçükyavuz ile Özlem Küçükyavuz'un 7 yıldır süren evlilikleriyle ilgili problemden dolayı yaşandığı öğrenildi. 7 kişinin gözaltına alındığı, ölü sayısının 4'e yükseldiği kavgada yaralanan 7 kişinin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

