İki aile arsındaki husumet barışla son buldu

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık bir ay önce Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Kurudere kırsal Mahallesinde yaşanmıştı. Aygün ve Tekedoğan aileleri arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralanmıştı. Olayın kan davasına dönüşmemesi için araya giren bölge kanaat önderleri, her iki aile fertlerini bir araya getirdi. Bölgenin kanaat önderlerinden Ali Aydoğdu’nun girişimleri sonucunca el sıkışan taraflar, husumete son verdi.