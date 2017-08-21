Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İki aile arsındaki husumet barışla son buldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 16 kişinin yaralandı kavga, kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:33
İki aile arsındaki husumet barışla son buldu

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık bir ay önce Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Kurudere kırsal Mahallesinde yaşanmıştı. Aygün ve Tekedoğan aileleri arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralanmıştı. Olayın kan davasına dönüşmemesi için araya giren bölge kanaat önderleri, her iki aile fertlerini bir araya getirdi. Bölgenin kanaat önderlerinden Ali Aydoğdu’nun girişimleri sonucunca el sıkışan taraflar, husumete son verdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:33
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. Akça
  4. Kurudere
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!
    1. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    2. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    3. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    4. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    5. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    6. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    7. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    8. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    9. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    10. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    11. Lapseki’de yol çalışmaları
    12. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    13. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    14. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    15. Gediz’de Motosiklet Festivali
    16. Organik tarım için 630 km pedal..
    17. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    18. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    19. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2...
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!