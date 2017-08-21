İki aile arsındaki husumet barışla son buldu
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 16 kişinin yaralandı kavga, kan davasına dönüşmeden barışla sonuçlandı.21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:33
Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık bir ay önce Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Kurudere kırsal Mahallesinde yaşanmıştı. Aygün ve Tekedoğan aileleri arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralanmıştı. Olayın kan davasına dönüşmemesi için araya giren bölge kanaat önderleri, her iki aile fertlerini bir araya getirdi. Bölgenin kanaat önderlerinden Ali Aydoğdu’nun girişimleri sonucunca el sıkışan taraflar, husumete son verdi.