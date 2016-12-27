İki adet Hürkuş-B modelinin gövde imalatı tamamlandı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında 26 Aralık 2013 tarihinde imzalanan anlaşmada 15 adet Hürkuş-B tipi uçak siparişi verilmişti. Bunun yanında 40 adetlik de kesin siparişe çevrilebilir alım yer almaktaydı.

İlk geliştirilen Hürkuş-A modelinden farklı olarak B modeli, Hava Kuvvetleri'nde pilotaj eğitiminde kullanılacak. Uçak, İzmir Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapacak. Hürkuş'un kokpitindeki tüm avionik sistemler ise Aselsan tarafından geliştirilecek.

İLK TESLİMAT 2018'DE

TAI test uçuşlarını tamamladıktan sonra ilk uçağın 2018 yılı sonunda teslimatını planlanıyor. 2019 yılına kadar da tüm Hürkuş-B'lerin Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor.

UÇAK SİSTEMLERİ ASELSAN'DAN

Pilot adayları, gelecekte görev yapacakları savaş uçaklarının kokpitlerini Hürkuş-B'de görecek. Aselsan tarafından geliştirilen sistemler uçağın kokpitinde yer alacak.

ASELSAN SİSTEMLERİ MİLLİ UÇAK PROJESİNDE KULLANILACAK

Aselsan, bu projede kazandığı tecrübeleri TF-X olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanacak.