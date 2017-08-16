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IKBY'nin bağımsızlığına tek desteği İsrail verdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY), 25  Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma kararına uluslararası toplumun büyük  çoğunluğu karşı çıkarken, bugüne kadar referanduma destek sadece İsrail'den geldi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:40
IKBY'nin bağımsızlığına tek desteği İsrail verdi

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin siyasi parti temsilcileriyle 7  Haziran'da Erbil'de yaptığı toplantıda, 25 Eylül'de bölgede bağımsızlık için  referandum düzenleme kararı alındı.

Bunun ardından bugüne kadar geçen sürede hem birçok Batılı ülkeden hem  de bölge ülkelerinden çeşitli seviyelerde açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların  neredeyse tamamı referandum yapma kararının doğru olmadığı yönündeydi.

Referanduma karşı çıkanların başında Irak merkezi hükümeti var. Irak  Başbakanı Haydar el-İbadi, "Referanduma gitmek sorunları çözmek yerine daha da  çetrefilleştirir." dedi.

Her halkın belli bir hedef ve umudu olduğunu, buna saygı duyduklarını  dile getiren İbadi, "Kürt kardeşlerimizin de bu tür umutlarının olduğunu düşünme  hakları vardır ancak biz tek bir vatan toprağı üzerinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Referandumun "anayasal olmadığını" belirten İbadi, "IKBY, Irak'ın bir  parçasıdır. Kürtler, Irak'ın birinci derece vatandaşıdır ve böyle de kalacaktır"  dedi.

İbadi, referandum konusunda komşu ve bölge ülkelerinin de ciddi  sorunları bulunduğunun altını çizerek "Komşu ülkeler bu adıma milli  güvenliklerine tehdit olarak bakar." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi de şimdiye kadar IKBY'nin  referandumuna resmi bir şekilde destek veren herhangi bir ülkenin çıkmadığını  hatırlattı.

İran: Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, IKBY’nin bağımsızlık  referandumu yapma yönündeki tek taraflı karara tepki göstererek “İran’ın bu  konuda sergilediği açık tavrı Irak’ın toprak bütünlüğüyle ulusal birliğinin korunmasını desteklemektir” ifadelerini kullandı.

"AB Irak'ın bütünlüğünden yana"

IKBY'nin referandum kararı hakkında Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada da tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısı yer aldı.

“AB’nin Irak’ın bütünlüğünden yana olduğu” belirtilen açıklamada,  “Iraklı tarafların, tek taraflı adımlardan kaçınarak sorunları anayasa esasına  göre ve diyalog yoluyla çözmeleri gerektiği” vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de bağımsızlık referandum  hakkında IKBY'i uyararak "Irak'ın bütünlüğünü tehlikeye atmak, sınırları yeniden  çizmeye kalkmak doğru bir yol değil." diye konuştu.

Bölgede sıkıntıları artırabilecek tek taraflı adımlardan kaçınılması  gerektiğine dikkati çeken Gabriel, bu kararın Bağdat ve Erbil'de zaten var olan  istikrarsız durumu daha da zorlaştıracağını belirtti.

ABD referandumunun ertelenmesini istiyor

ABD yönetimi ise bölgede önceliğin DEAŞ ile mücadele olduğunu  belirtiyor ve referandumun ertelenmesini istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Başbakanı İbadi'yi telefonla  arayarak Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.

IKBY Başkanı  Barzani ile de bir telefon görüşmesi yapan Tillerson, 25 Eylül’de yapılacak  bağımsızlık referandumunun ertelenmesi ve Bağdat’la diyaloğun devam etmesi  talebinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "bağımsızlık  referandumu" hakkında "Birleşik, istikrarlı ve demokratik bir Irak'ı  destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya temkinli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Irak'ın kuzeyinden yayın  yapan Rudaw televizyonuna verdiği röportajda, referandumu "Kürt halkının  isteklerinin ifadesi" olarak gördüklerini söyledi.

Ancak Lavrov, "Bu mesele hakkında son karar verildikten sonra siyasi,  jeopolitik, demografik ve ekonomik sonuçları ile alakalı her şeyin göz önünde  bulundurulacağını düşünüyoruz. Kürt meselesinin şimdi Irak sınırlarının dışına  taştığı göz önünde tutulursa bu durumun Irak'a komşu ülkelere de etkisi  olacaktır." ifadesini kullandı.

IKBY'ye tek destek İsrail'den

Referandum kararı hakkında uluslararası toplumun neredeyse tamamı  olumsuz açıklamalar yaparken IKBY'ye tek destek İsrail'den geldi.

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13  Ağustos'ta Amerikalı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin İsrail'i ziyareti sırasında  yaptığı bir açıklamada, Irak'ın parçası durumundaki IKBY'nin bağımsızlığından  yana olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, "Kürtler cesur, Batı taraftarı ve bizim  değerlerimizi paylaşan bir millet" ifadesini kullandı.

Netanyahu, 2014'te yaptığı bir açıklamada da İsrail'in Kürtlerin bağımsızlık arzusunu desteklemesi gerektiğini söylemişti.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked de geçen yıl bağımsız "Kürt devleti"  kurulmasına büyük destek verdiğini dile getirerek bu yeni devletin Türkiye ve  İran arasında yer alması gerektiğini savunmuştu.

"Kuzey Irak yönetimi pişman olacak"

Türkiye'den yapılan açıklamalarda da IKBY'nin kararına tepki  gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumu doğru bulmadığını ve  bu konuyla ilgili olarak da Kuzey Irak yerel yönetimine düşüncelerini  bildirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Yarın Kuzey Irak yerel yönetimi bundan çok pişman olacaktır.  Zira Barzani ve Kuzey Irak yerel yönetimi henüz bir defa buna hazır olmadığı  gibi, bu Irak'ın toprak bütünlüğüne de aykırı bir adımdır. Bizim bütün derdimiz  ne? Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamaktır ama siz böyle bir adım attığınız  zaman, ha ben 'Artık parçalamaya başladık veya başladım', bu, bu demektir. Bunu  diğerleri takip edecektir, bu bakımdan biz buna sıcak bakmıyoruz" diye konuştu.

 IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, dün yaptığı  açıklamada, referandum için belirlenen tarihin onaylandığını bildirmişti.

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ve İslami  Toplum Partisi (Komel İslam) ise 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık  referandumu kararını eleştirerek referandumunun ertelemesini istemişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:40
  1. IKYB
  2. bağımsızlık
  3. İsrail
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