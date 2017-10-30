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IKBY'den sert açıklama: Karşılığı olacak!

IKBY yönetimi, bölgede dün gece yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Olaylara karışan herkese sert şekilde yasal karşılık verilecek" dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 11:40
IKBY'den sert açıklama: Karşılığı olacak!

Kuzey Irak'ta dün gece IKBY Başbakanı Mesud Barzani'nin yetkilerini devrettiğini açıklamasının ardından bir grup Bölge Parlamentosu'nu bastı. Duhok'un Zaho ilçesinde bulunan KYB ve Goran partilerine ait binalar saldırıya uğradı. Zaho başta olmak üzere bazı bölgelerde de muhalif Goran ve YNK binaları ateşe verildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi parlamentosunda dün silah sesleri duyulmuş. Bir grup protestocunun parlamento binasına girmeye çalıştığı bildirilmişti. 

KYB ve Goran partilerinin binalarını ateşe verdiler

Bölgeden şiddet haberleri gelmeye devam ederken, IKBY Bakanlar Kurulu kaosa karşı itidal çağrısı yaparak bir açıklama yaptı.

SERT BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK

Erbil merkezli Rudaw'ın aktardığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Ortaya çıkan kışkırtma ve şiddet, vatandaşlarımızda üzüntü ve kaygıya yol açmıştır. Polis ve asayiş güçlerinin durumu kontrol altına almasını istiyoruz. İstenmeyen hiçbir olaya mahal vermemelerini, tüm parti, resmi ve siyasi kurumlara yönelik olası saldırılara izin verilmemesini diliyoruz.

Görülüyor ki bazı eller tarafından fitne ve şiddet ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Söz konusu girişimleri sert şekilde kınıyoruz. Burada kışkırtma ve şiddet olaylarına karışan herkese sert şekilde yasal karşılık verileceğini belirtmek isteriz. Vatandaşlarımızdan da evlerine geri dönmelerini ve huzur ortamını koruyarak, güvenlik güçlerine yardım etmelerini istiyoruz.''

IKBY meclisinde silah sesleri - VİDEO

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 11:40
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  2. IKBY
  3. barzani
  4. saldırı
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