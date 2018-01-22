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IKBY'den küstah Afrin çıkışı!

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar, Afrin operasyonu ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:02
IKBY'den küstah Afrin çıkışı!

IKBY'nin Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı Afrin’deki Suriyeli Kürt güçlerine TSK’ya karşı koymaları için destek birlikleri göndermeye hazır olduğunu söyleyerek ciddiye alınmayacak bir açıklamaya imza attı.

Rojava’daki karargâhı ziyaretinden sonra gazetecilere konuşan Bahtiyar ''Bölge ülkeleri, özellikle de Türkiye tavrımızın ne yönde olduğunu biliyor'' dedi. Bahtiyar, açıklamalarına ''Mümkün olursa Afrin'e şimdi yardım ederiz. İzin verilirse güçlerimizi göndeririz'' sözleriyle devam etti.

'DİYALOĞU SAVAŞA TERCİH EDERİZ'

Bahtiyar, Suriyeli Kürt birliklerinin onayıyla Iraklı Kürt güçlerini Afrin’e göndermeden önce müzakere için Ankara’ya da bir heyet göndereceklerini belirtti. Bahtiyar “Diyalog kurmayı savaşa tercih ederiz” dedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:02
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