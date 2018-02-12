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IKBY'den küstah Afrin açıklaması

Türkiye'nin sınırdaki terör gruplarını temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı için Kuzey Irak yönetiminden tepki çeken bir açıklama geldi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:47
IKBY'den küstah Afrin açıklaması

Afrin'e ilaç ve çeşitli malzemeler götürdüğü ifade edilen grup içinde bölgenin en büyük partilerinden, KDP'li milletvekili Ali Halo, KYB'li milletvekili Abbas Fettah, Değişim Hareketi (Goran) Parlamenteri Şerko Heme Emin gibi isimler yer aldı.

Kuzey Iraklı siyasetçilerin Afrin'e yönelik ziyareti esnasında düzenlenen basın açıklamasında söz alan Ali Halo, 'Afrin'in sesini dünyaya duyuracağız' ifadesini kullandı.

IKBY'den Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin ilk skandal açıklama, Talabani'ye bağlı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisinin politbüro üyesi Mala Bahtiyar'dan gelmişti. Bahtiyar, Peşmerge'nin TSK'ya karşı koymak için Afrine destek birlik göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:47
  1. Kuzey Irak
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Türkiye
  4. TSK

YORUM YAZ

  • ArnavutArnavut28 dk önce
    Nankör peşmerge akıllı ol kafanı kırarız.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi41 dk önce
    Vay köpekler vay nankörsunuz hepimiz turkiyenin ekmegini yediniz serefsizler
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