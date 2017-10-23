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'IKBY'de seçimler şimdi ertelense bile çok fazla ertelenemeyecektir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Goran hareketi ve KYB içindeki bazı unsurların, IKBY'yi seçime zorlamak için çalışacaklarını görüyoruz. IKBY'de seçimler şimdi ertelense bile çok fazla ertelenemeyecektir." dedi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:05
'IKBY'de seçimler şimdi ertelense bile çok fazla ertelenemeyecektir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine ilişkin, "Özellikle Goran hareketi ve KYB içindeki bazı unsurların, Barzani'nin zayıfladığı ortamda IKBY'yi seçime zorlamak ve oradan farklı bir siyasi iradenin çıkmasını sağlamak için çalışacaklarını görüyoruz. Seçimler, şimdi ertelense bile çok fazla ertelenemeyecektir." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdi.

"Kerkük'ün mutlaka özel bir statüde olması gerekir"

Türkiye'nin Kerkük ile ilgili planının olmadığını iddia eden Yılmaz, Kerkük'ün mutlaka özel bir statüde olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Nasıl ki Barzani'nin kontrol ettiği Kerkük bir sıkıntıysa şimdi de İbadi'nin tamamen kontrolüne geçen Kerkük, ayrı bir sıkıntı olacaktır. Orada, o kentin karakterine uygun bir özel statünün belirlenmesi, kentteki tansiyonun düşürülmesi açısından önemlidir. Kürt milliyetçiliğinin yerine Arap milliyetçiliği geçtiği zaman sorun çözülmüyor. Sorunun kaynağı Kerkük'te bütün tarafların yer alabileceği çözüm bulmak, siyasi diyalog kanalıyla oradaki vilayet yapılanmasını gerçekleştirebilmektir." dedi.

"Seçimlerin ertelenmesi"

IKBY'de parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"Barzani, görev süresi bir yıl bitmesine rağmen görevde bulunuyordu. IKBY parlamentosu da 2 yıldır doğru dürüst toplanamıyordu. Bir şekilde Kürt kartını kullanıp, kendisine meşruiyet sağlamak, içerdeki bölünmüşlüğü toparlamak, akabinde de seçimlere gitmeyi düşünüyordu. Seçim kasım ayı olarak belirlenmişti. Ancak bağımsızlık referandumun kadük kalması, uluslararası toplumun tanımaması nedeniyle sekteye uğradı. Irak merkezi hükümetin operasyonu sonucu Peşmerge'nin bu alanlarda yenilmesi, Barzani'nin geleceğini iyice riske attı, siyasi kariyerini zarara uğrattı. Barzani'nin bu şartlarda seçime gitmesi, kendisinin tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Bunu bir şekilde bu defa ertelemek istiyorlar. Özellikle Goran hareketi ve KYB içindeki bazı unsurların, bir şekilde özellikle Barzani'nin zayıfladığı ortamda IKBY'yi seçime zorlamak ve oradan farklı bir siyasi iradenin çıkmasını sağlamak için çalışacaklarını görüyoruz. Seçimler, şimdi ertelense bile çok fazla ertelenemeyeceğini söyleyebiliriz."  

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:05
  1. Barzani
  2. Basın Toplantısı
  3. IKBY
  4. Öztürk Yılmaz
  5. seçim
  6. TBMM
  7. Anadolu Ajansı
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