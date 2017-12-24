IKBY'de 'Noel' resmi tatil ilan edildi

Irak Kürdistan Bölgesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 24 - 25 Aralık günleri resmi tatil ilan edildi. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 2 gün resmi tatil ilan edildi.

Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 24 Aralık ile 25 Aralık günlerini resmi tatil ilan ediyoruz. Bu vesileyle Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm dünyadaki Hristiyan kardeşlerimizin Noel Bayramı'nı kutluyoruz.”