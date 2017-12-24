IKBY'de 'Noel' resmi tatil ilan edildi
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Hristiyan dünyası tarafından Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen 24 - 25 Aralık günlerini resmi tatil ilan etti.24 Aralık 2017 Pazar 16:43
Irak Kürdistan Bölgesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 24 - 25 Aralık günleri resmi tatil ilan edildi. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 2 gün resmi tatil ilan edildi.
Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 24 Aralık ile 25 Aralık günlerini resmi tatil ilan ediyoruz. Bu vesileyle Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm dünyadaki Hristiyan kardeşlerimizin Noel Bayramı'nı kutluyoruz.”
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Muhammet1 sa önce Birde yumusatmak icin hz.isanin adini kullanmislar kime nicin guzel gorunmeye calisiyosunuz. 2.israil devleti kuzey irakta kurulacakti en buyuk destegi israil vermedimi bunlara biz buna asla musaade etmeyiz kuzeyirakli kürtler onun.bunun ayakciligini yapacagina islama biraz hizmet etsin bu onlar icin hem bu dunyada hem ahirette yararli olur yoksa ne bu dunyada ne ahirette huzur bulamayacak. Beto1 sa önce ..islamda da 24/25 geciyorsa dualar ile tabiki kutlanir Hz,Isa nin dogumu...umarim böyle olmadigina göre "hiristiyana benzemek" denilir buna!!! Ertuğrul 1 sa önce Zaten Müslüman olduğunu sanmıyorum tatil normal ayrıca Hz Hüseyin den sonra o topraklar hiç bir zaman huzur görmeyecek sadece kan ve gözyaşı Can1 sa önce Dogru Hasan2 sa önce Kamil Güneş kış günü güneş mi gecti başına bizde nerde gördün senelerdir noelin tatil olduğunu. o bölgede ne kadar hristiyan nüfusu varki böyle bir karar almışlar. orik2 sa önce Bizde tatil degilmi? Kenan2 sa önce Bizde yılbaşı tatil.Elmalarla armutları karıştırmayalım Muhammed2 sa önce Hıristiyanlar senin kardeşinse sende Hıristiyansın ödlek tavuk.Hiristiyanlara yalakalık yaparak bağımsızlık kazanacaklarını düşünen zavallılar.Mahşerde kardeşlerinle harşolunursun artık. Mete2 sa önce İyi de bu her yıl olan bir durum, ilk kez bu yıl olan bir şey gibi haber yapılır mı?Irak'ta hatırı sayılır Süryani nüfus var. Noel tatil olduğu gibi 12 Rebiulevvel de tatildir ve Türkiye'dekinden 10 kat güzel kutlanır. Haber yapma mantığınızı geliştirin, masa başından cahil aptal yerine koymaya çalıştığınız okurlarınızı kandırmaya yönelik haber yapmayın. Soner2 sa önce Arkadaşım bizde noel tatil değil dikkatini çekerim