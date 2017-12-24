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IKBY'de 'Noel' resmi tatil ilan edildi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Hristiyan dünyası tarafından Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen 24 - 25 Aralık günlerini resmi tatil ilan etti.

24 Aralık 2017 Pazar 16:43
IKBY'de 'Noel' resmi tatil ilan edildi

Irak Kürdistan Bölgesi'nde Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 24 - 25 Aralık günleri resmi tatil ilan edildi. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 2 gün resmi tatil ilan edildi.

Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hz. İsa'nın doğum günü vesilesiyle 24 Aralık ile 25 Aralık günlerini resmi tatil ilan ediyoruz. Bu vesileyle Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm dünyadaki Hristiyan kardeşlerimizin Noel Bayramı'nı kutluyoruz.”

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 16:43
  1. Irak Kürdistan Bölgesi'
  2. Hz. İsa
  3. Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi
  • MuhammetMuhammet1 sa önce
    Birde yumusatmak icin hz.isanin adini kullanmislar kime nicin guzel gorunmeye calisiyosunuz. 2.israil devleti kuzey irakta kurulacakti en buyuk destegi israil vermedimi bunlara biz buna asla musaade etmeyiz kuzeyirakli kürtler onun.bunun ayakciligini yapacagina islama biraz hizmet etsin bu onlar icin hem bu dunyada hem ahirette yararli olur yoksa ne bu dunyada ne ahirette huzur bulamayacak.
  • BetoBeto1 sa önce
    ..islamda da 24/25 geciyorsa dualar ile tabiki kutlanir Hz,Isa nin dogumu...umarim böyle olmadigina göre "hiristiyana benzemek" denilir buna!!!
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 sa önce
    Zaten Müslüman olduğunu sanmıyorum tatil normal ayrıca Hz Hüseyin den sonra o topraklar hiç bir zaman huzur görmeyecek sadece kan ve gözyaşı
  • CanCan1 sa önce
    Dogru
  • HasanHasan2 sa önce
    Kamil Güneş kış günü güneş mi gecti başına bizde nerde gördün senelerdir noelin tatil olduğunu. o bölgede ne kadar hristiyan nüfusu varki böyle bir karar almışlar.
  • orikorik2 sa önce
    Bizde tatil degilmi?
  • KenanKenan2 sa önce
    Bizde yılbaşı tatil.Elmalarla armutları karıştırmayalım
  • MuhammedMuhammed2 sa önce
    Hıristiyanlar senin kardeşinse sende Hıristiyansın ödlek tavuk.Hiristiyanlara yalakalık yaparak bağımsızlık kazanacaklarını düşünen zavallılar.Mahşerde kardeşlerinle harşolunursun artık.
  • MeteMete2 sa önce
    İyi de bu her yıl olan bir durum, ilk kez bu yıl olan bir şey gibi haber yapılır mı?Irak'ta hatırı sayılır Süryani nüfus var. Noel tatil olduğu gibi 12 Rebiulevvel de tatildir ve Türkiye'dekinden 10 kat güzel kutlanır. Haber yapma mantığınızı geliştirin, masa başından cahil aptal yerine koymaya çalıştığınız okurlarınızı kandırmaya yönelik haber yapmayın.
  • SonerSoner2 sa önce
    Arkadaşım bizde noel tatil değil dikkatini çekerim
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