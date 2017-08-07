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IKBY şokta! Petrol kesildi…

Irak merkezi hükümeti, kendi denetimindeki Kerkük kuyularından çıkarılan ham petrolün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne sevkiyatı askıya aldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:57
IKBY şokta! Petrol kesildi…

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Kerim Hattab Caferi yaptığı yazılı  açıklamada, "Kuzey Petrol Şirketi'nden IKBY'ye giden ham petrol sevkiyatı hemen  durdurulmalı ve ek üretime ise son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Caferi, kararın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten dolayı  mı alındığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Irak merkezi hükümeti, Mart 2016'da yine herhangi bir gerekçe  göstermeden yaklaşık 5 ay boyunca Kerkük'teki petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Petrol zengini Kerkük kentinde toplamda 5 kuyu var. Bu kuyulardan Baba  Gurgur, Cambur ve Habbaza kuyuları merkezi hükümeti adına Kuzey Petrol Şirketi  tarafından denetlenirken, diğer ikisi ise IKBY'nin kontrolünde bulunuyor.

Kentteki kuyulardan çıkarılan petrol, boru hatlarıyla Türkiye  üzerinden Ceyhan Limanı'na sevk edilerek dünya pazarında satılıyor.

  
 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:57
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