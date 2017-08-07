IKBY şokta! Petrol kesildi…

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Kerim Hattab Caferi yaptığı yazılı açıklamada, "Kuzey Petrol Şirketi'nden IKBY'ye giden ham petrol sevkiyatı hemen durdurulmalı ve ek üretime ise son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Caferi, kararın teknik bir arızadan mı yoksa başka bir sebepten dolayı mı alındığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Irak merkezi hükümeti, Mart 2016'da yine herhangi bir gerekçe göstermeden yaklaşık 5 ay boyunca Kerkük'teki petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Petrol zengini Kerkük kentinde toplamda 5 kuyu var. Bu kuyulardan Baba Gurgur, Cambur ve Habbaza kuyuları merkezi hükümeti adına Kuzey Petrol Şirketi tarafından denetlenirken, diğer ikisi ise IKBY'nin kontrolünde bulunuyor.

Kentteki kuyulardan çıkarılan petrol, boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı'na sevk edilerek dünya pazarında satılıyor.



