IKBY Meclisi'nde silah sesleri
IKBY Meclisi'nde silah sesleri duyuldu. Peşmerge gücü parlamentoyu kuşatmış durumda.29 Ekim 2017 Pazar 20:00
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, IKBY parlamentosunu uzun menzilli silahlarla basan saldırganlar TV muhabirlerine saldırarak, kameralarını kırdılar.
Arbede sırasında Goran (Değişim) Hareketi milletvekili Rabun Maruf ve Goran Hareketi'ne yakın KNN TV kameramanının darp edildiği bildirildi.
Parlamentoda eski Başkan Mesut Barzani'yi başarısızlıkla suçlayan milletvekil Rabvan Mustafa evinin önünde kaçırıldı. Barzani'ye bağlı Peşmergeler parlamentoyu kuşatmış durumda.
Öte yandan, IKBY Parlamentosu’nda Mesud Barzani’nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Peşmerge gücü parlamentoyu kuşatmış durumda.