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IKBY Meclisi'nde silah sesleri

IKBY Meclisi'nde silah sesleri duyuldu. Peşmerge gücü parlamentoyu kuşatmış durumda.

29 Ekim 2017 Pazar 20:00

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, IKBY parlamentosunu uzun menzilli silahlarla basan saldırganlar TV muhabirlerine saldırarak, kameralarını kırdılar.

Arbede sırasında Goran (Değişim) Hareketi milletvekili Rabun Maruf ve Goran Hareketi'ne yakın KNN TV kameramanının darp edildiği bildirildi.

Parlamentoda eski Başkan Mesut Barzani'yi başarısızlıkla suçlayan milletvekil Rabvan Mustafa evinin önünde kaçırıldı. Barzani'ye bağlı Peşmergeler parlamentoyu kuşatmış durumda.

Öte yandan, IKBY Parlamentosu’nda Mesud Barzani’nin yetkilerinin Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konseyi’ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Peşmerge gücü parlamentoyu kuşatmış durumda.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 20:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Alparslan1071Alparslan107117 dk önce
    Bir beyinsiz it eniği çıkıyor,ümmeti bölük bölük bölüyor....Kendiside fare gibi gebertiliyor bir delikte....Bunun adı da Özgürlük oluyor....Kürtlerinde hakkı değilmiymiş....Abd sana niye özgürlük versin beyinsiz...Sen abd nin nesi olursun....Kıçın sıkışınca nereye kaçıyorsun ha....?
  • veeee barzani dönemi bittiii.veeee barzani dönemi bittiii.21 dk önce
    bi şey değil.sadece öfkeli bazı peşmerge askerleri barzaninin başkanlık döneminin uzatılmaması talebinin ardından meclise girip ellerinde afişlerle öfkelerini açığa vurmuşlar barzani sevgisi için. BU ARADA BAĞDAT FEDERAL OARLAMENTOSU 23 RED OYUNA KARŞIN 70 OY İLE BARZANİNİN İSTEĞİNİ ONAYLADI VE BARZANİ DÖNEMİ BİTTİ, yetkileri meclise ve hükümete devredildi.ayrıca barzani bunu ulusal kurdistan birlik partisinin ırak ordusuna kerkük ün kapılarını açmasına ve direnmemesi ihanetine bağladı ve amerikaya da sitem etti.
  • İlkerİlker42 dk önce
    Yamyamlar bu seder kendilerini yiyor
  • BenBen46 dk önce
    Oh oh yiyin birbirinizi
  • RkRk1 sa önce
    Beter olursunuzinsallah
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