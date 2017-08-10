IKBY Başkanı Barzani resti çekti: Geri gönüşü yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Londra merkezli El-Hayat gazetesine verdiği röportajda 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Eylül'de yapılması beklenen referandum kararını, "bağımsızlığa adım atmak" şeklinde niteleyen Barzani, bunun şiddetten uzak barışçıl bir süreç olduğunu ifade etti.

"Referandumun asıl hedefi, yeni felaketler ve savaşların yaşanmasını engellemektir" diyen Barzani, "Biz savaş talep etmiyoruz. Tersine kardeşlik ve dostluk çağrısında bulunduk. Referandum tarihi hususunda ise Kürdistan'ın siyasi partileri buna karar verip, tarihi belirledi ve geri dönüş de yok." diye konuştu.

IKBY Başkanı Barzani, bazı kesimlerin referandumun zamanlamasına ilişkin eleştirisine dair ise "Soruyoruz; referandum için uygun tarih ne zaman gelecek? Başkalarının onayını beklersek, uygun zaman asla gelmeyecektir. Sadece Kürdistan halkı referandum tarihini tayin edebilir." ifadelerini kullandı