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II.Abdülhamid o toprakları satın alarak işgalden kurtarmaya çalıştı

Prof. Dr. Metin Hülagü, II. Abdülhamid'in İstanbul'daki yabancı bankalarda yüklü miktarda parası olduğunu öne sürerek, varislerin bunun izini sürmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca II. Abdülhamid'in büyük bir feraset örneği sergileyerek petrol bölgelerini satın alarak, bölgelerin işgali dahilinde bile mal varlıklarının gasp edilemeyeceğini göz önüne alıyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:07
II.Abdülhamid o toprakları satın alarak işgalden kurtarmaya çalıştı

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı II. Abdülhamid'in soyundan gelen varislerinin, dedelerinden miras kaldığını öne sürdükleri değerli mülk ve arazi için başlattığı hukuk mücadelesi sürerken, Türk Tarih Kurumu (TTK) eski Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü, II. Abdülhamid'in mal varlığına ilişkin ciddi iddialarda bulundu.

‘II. Abdülhamid'in mal varlığı' isimli bir çalışmaya imza atacak olan Prof. Dr. Hülagü, "Elimize yeni geçen bazı arşiv belgelerine göre 2. Abdülhamid'in, Almanların German Bank İstanbul Şubesi, Deutsch Bank of Berlin, The Reichs Banks; İngilizlerin The Bank of England; Amerikalıların New York Bank ile Fransa'da bilinmeyen bir bankada 250 milyon dolara yakın parası bulunuyordu. Varisleri bu bankalardaki paranın akıbetini araştırıp bir sonuç alabilir. Aradan geçen bir asırlık zamana rağmen şahsi mal varlığının zaman aşımına uğraması söz konusu olamaz. Yabancı bankalardaki hesapların bir şekilde korunması veya teminat altına alınmış olması gerekir" dedi.

II. Abdülhamid'in mal varlığına ilişkin mevcut arşiv belgelerini talep gelmesi durumunda varislerle paylaşabileceğini dile getiren Hülagü, "Aileden bana ulaşan kimse olmadı. 2. Abdülhamid'in mal varlığı karışık bir konu. Üzerinden çok zaman geçmiş olması, çok fazla aktörün sahnede yer alması, konuyu daha karmaşık hale getirdi.

Abdülhamid gençliğinden itibaren ticaret, tarım ve borsayla ilgileniyor. Şehzadeliği zenginlik içinde geçiyor. II. Abdülhamid, İstanbul Borsası'nda Ermeni danışmanları aracılığı ile para kazanıyor. Padişah; 1903'te dünyanın en zengin 3'üncü kişisi. Ciddi serveti olduğu arşiv kayıtlarından anlaşılıyor. Yıldız Sarayı'nın bahçesinden çalınan altın ve paralar söz konusu. Padişah; Alman Kayzeri 2. Wilheim aracılığı ile paralarının büyük kısmını Alman bankalara yatırıyor. Bu bankalardaki paraların izini sürmek varislere düşer" diyor.

Prof. Dr. Hülagü, tarih belgelerinde Abdülhamid'e ait mal varlıklarının detayları hakkında şunları anlattı:

"Abdülhamid'in Anadolu'da 2 bin 300'den fazla taşınmaz kaydı mevcut. Bu taşınmazların 1 milyon 250 bin dekarı halen 2. Abdülhamid'in üzerinde kayıtlı bulunuyor. Balkanlar'da 4 bin 280 taşınmaz kaydı söz konusu. Bu taşınmazların 220 bin dekarı halen 2. Abdülhamid'in üzerinde gözüküyor. 560 bin dekar ise Balkan ülkelerinin hazinesine kayıtlı. Suriye'de 390, Lübnan'da 333, Filistin'de 223, Irak'ta 83, arabistan'da 60, İsrail'de 10, Libya'da da 8 olmak üzere toplam bin 107 kayıt söz konusu. Bu kayıtlardan 3 milyon 482 bin dekarı halen 2. Abdülhamid adına kayıtlı. Kadıköy Rıhtımı aslında 2. Abdülhamid'in kişisel malı. Alemdağ Ormanları, Hekimbaşı, Beykoz, Kurbağlı Dere'de çiftlikler ile Beşiktaş ve Tophane'de dükkanları da var.

MÜTHİŞ STRATEJİ: TEHLİKEYİ O ZAMAN FARK ETTİ

Selanik'in yarısından fazlası Abdülhamid'in kişisel mal varlığı. Varisler, yurt dışındaki yerler için tazminat talep edebilir. Yalova, Yenişehir, Aydın'ın yanı sıra Kudüs, Halep, Hama, Humus, Basra, Erbil, Kerkük, Dicle, Amara, Bağdat, Medine'de çok sayıda arazi ve çiftlik ile İzmit Köy Ormanları, Selanik Beyaz Kule, Arnavutluk Yanya, Vardar Ovası'nın büyük kısmı 2.Abdülhamid'in kişisel mal varlıkları arasında.

II. Abdülhamid, özellikle yurt dışındaki arazileri petrol stratejisinden dolayı satın alıyor. Bu topraklar işgâl edilse bile, şahsi malların gasp edilemeyeceğini göz önüne alıyor. II. Abdülhamid birçok arazi ve taşınmazı kendi mülkü haline getirip işgâlden kurtarmak istiyor.

1909'da haksız yere el konulan mal varlıkları 1919-1920 arasında hukuken geçersiz sayılarak yakınlarına verilmişti."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:07
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Suriye
  4. Amerika
  5. İzmit
  6. Saray
  7. Arnavutluk
  8. Beykoz
  9. Dicle
  10. Fransa
  11. Aydın
  12. Lübnan
  13. Osmanlı İmparatorluğu
  14. İsrail
  15. Yenişehir
  16. Twitter
  17. Milliyet
  18. Kerkük
  19. Kadıköy
  20. Erbil
  21. Libya
  22. Filistin
  23. Yalova
  24. Türk Tarih Kurumu
  25. Tophane
  26. Kudüs
  27. Berlin
  • Mehmet Mehmet 57 dk önce
    İyi de bizim Türkiye de ki bankalarda bulunsn paralar bile 10 yıl çekilmezse ve arayan soran olmazsa merkez bankasına devrediliyor. Daha sonra bu paraların varisleri çıksa bile verilmiyor. 2. Abdulhamit"in parasını kim verecek mümkün değil hele hele aldığı topraklarda İsrail kurulmuş nerede alacan o toprağı geri
  • vatansebervatanseber57 dk önce
    İs hem hukumete hem varislerine dusuyor..reis bu ise el atarsa cozer..uluslararasi mahkemelerde belge ile bu is cozulur..bunlar somurgeci,kan emen vampirler
  • unbozunboz1 sa önce
    Üşenmedim tek tek saydım Anadolu da,Balkanlarda ve ortadoğu da toplam 7.680 tapulu arazi yapıyor.Bunların çoğu devlet hazinesi olan mülkü devlete ait olan yerler.Abdülhamit gerçekten Büyük bir Padişah.Osmanlı torunuyum diye ortaya çıkan bayan harekete geçmez iseDevletimiz için güzel bir kaynak ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Varisleri, O Paraları Mutlaka Alsınlar. Yabancı lara Bırakmasın lar.
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