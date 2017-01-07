II. Dünya Savaşı'nı anlatan en iyi filmler!

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1. Pearl Harbor

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika, Avrupa'ya silah ve asker yardımı yapmaktadır. Fakat ABD Başkan Franklin D. Roosevelt, bu durumdan pek memnun değildir. Roosevelt, artık ABD'nin bu savaştaki yerini alması gerektiğine inanıyordu. Savaş, Avrupa ve Asya'yı sarmışken Amerika binlerce kilometre uzaktan savaşın seyrini değiştirecek hamleler yapıyordu. Japonlar bu gidişe dur demek için barış görüşmelerinin yapıldığı sıralarda, Amerika'yı derinden etkileyecek, bir saldırı düzenledi.

2. Fury

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, Amerikalı beş askerden oluşan Fury isimli bir ekip, M4 Sherman adlı tanklarıyla birlikte Avrupa kıyılarına doğru ilerlemektedir. Grubun lideri Çavuş Don 'Wardaddy' Collier (Brad Pitt) Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bölgeden sağ salim çıkarabilmektir.

3. Er Ryan'ı Kurtarmak

Film, Yüzbaşı John H. Miller ve yanında bulunan askerlerin James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır. Eleştirmenler filmi aşırı gerçekçi olarak nitelendirmiştir. Bununla beraber yapıldığı yılın en iyi film Oscar'ını alamaması film eleştirmenleri tarafından Oscar tarihinin ayıpları listesinde yer alır.

4. Soysuzlar Çetesi

Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği 2009 yapımı filmde Brad Pitt (Teğmen Aldo Raine), Christoph Waltz (Albay Hans Landa), Diane Kruger (Bridget von Hammersmark), Mike Myers (General Ed Fenech) gibi birçok ünlü oyuncu rol aldı.

5. Güneş İmparatorluğu

Steven Spielberg'in yönettiği filmin başrollerinde Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson ve Nigel Havers gibi ünlü oyuncular yer aldı. Filmde, Japonya'nın Şangay'ı istila etmesi sırasında yolunu kaybedip esir kampına düşen Jamie Graham isimli bir çocuğun öyküsünü anlatılmaktadır.

6. Schindler'in Listesi

Yönetmenliğini Steven Spielberg'in üstlendiği, 1993 ABD yapımı bir filmde. Nazi soykırımından kaçan insanları kurtaran Oskar Schindler'in hikayesi anlatılıyor. "Schindler'in Listesi", 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir.

7. Çöküş

Nazi Almanyası'nın führeri Adolf Hitler, yaşamının son günlerinde Berlin'deki sığınağında generalleri ile beraber bulunmaktadır. Bu arada, Kızıl Ordu'nun Berlin'i kuşatması son hız sürmektedir. Alman ulusunun çöküşü hızla yaklaşmaktadır. Fakat Hitler herşeye rağmen yenilgiyi kabul etmemektedir.

Filmde, Sovyet askerlerinin Berlin'e girmesiyle beraber sokaklarda yaşanan kanlı çatışmalar, bu çatışmalarda Berlin'i savunmaya çalışan çocuk ve gençlerden oluşan gönüllü askerler, Adolf Hitler'in yoldaşlarının bazılarının onu bırakıp gitmesi, bazılarının ise yanında ölüme kadar kalması, Almanya'nın teslim olması gibi olaylar başarılı bir şekilde anlatılmaktadır.

8. Piyanist

Başarılı bir piyanist olan Wladyslaw Szpilman'in hayatı Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgal etmesiyle kabusa döner. Yahudi olduğu halde şans eseri toplama kamplarına gitmekten kurtulur ve Varşova'nın varoşlarında yaşamaya başlar. Daha sonra Wilm Hosenfeld isimli bir Alman subayının yardımıyla hayatta kalmayı başarır.

9. Hayat Güzeldir

İtalyan yönetmen Roberto Benigni'in yönettiği 1997 yapımı filmde II. Dünya Savaşı sırasında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen bir babanın ve peşinden giden İtalyan bir annenin, çocuğunu korumak için yaptıkları anlatılıyor.