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İhvan darbecilere resti çekti

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Sisi rejimi ile ilişki içinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

09 Şubat 2018 Cuma 09:53
İhvan darbecilere resti çekti

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Abdulfettah es-Sisi rejimiyle herhangi bir ilişki içinde olmadığını, cumhurbaşkanı olarak da askeri darbeyle görevinden alınan Muhammed Mursi'nin meşruiyetini tanıdığını belirtti.

İhvan, basında yer alan ve "İhvan ile Sisi rejimi arasında, teşkilatın siyasetten çekilmesine karşılık hapishanelerdeki üyelerinin serbest bırakılmasını" öngören müzakere ve anlaşmaların olduğu yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerin asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada, bunların, "halkı oyalama çabası ve hayali anlaşmalar olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Ülke içindeki ve dışındaki teşkilat üyeleri, en başta da hapishanedekiler, tek bir insan gibi hareket etmektedir. Bunu suistimal girişimleri de başarısızlığa mahkumdur ve hiçbir fayda getirmez." ifadesi kullanıldı.

İhvan'ın, "samimi" kişilerle, Mısır'ı rejimin sebebiyet verdiği tökezleme halinden kurtarma konusunda çalışmakta bir beis görmediğine vurgu yapılan açıklamada, "Ancak müzakere ya da anlaşma yapacak olan teşkilat yöneticileri değil Mursi'dir ve teşkilat, onun meşruiyetini tanımaktadır." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:53
  1. İhvan
  2. Mısır
  3. Müslüman Kardeşler Teşkilatı

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