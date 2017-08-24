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İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Osmanlı dönemi evliyalarından Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri tarafından kurulan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, birçok kıtada mazlumun, mağdurun ve kimsesizlerin yanında olmaya devam ediyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:36
İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Vakıf, her yıl olduğu gibi bu yıl da hayırsever vatandaşların kurbanlarını Türkiye dahil 40’tan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine dağıtarak kurban heyecanını dünyanın dört bir köşesinde hissettirecek.

“Kurban Yakınlıktır, Muhtaçlara Yaklaş ki, Allah’a Yaklaşasın” çağrısı ile Kurban Bayramı’na hazırlanan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı aralarında Türkiye, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin, Fildişi Sahili, Kamerun, Kosova, Makedonya, Mali, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda, Filipinler, Gana, Irak’ın da olduğu birçok ülkede kurban kesecek.

Vakıf kurban organizasyonunu nasıl gerçekleştiriyor?

Kurban bağışının ülkemiz için önemi nedir?

Nasıl bir kurban kesim ve dağıtım sistemi kuruldu?

Vakfın yurtiçi ve yurtdışı hizmetleri nelerdir?

Vakıf kaç ülkede hizmet veriyor?

Diğer vakıflardan ayıran özellikleri neler?

Konu başlıklarını konuşmak üzere yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz ile sizleri bir araya getirmek isteriz.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:36
  1. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
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