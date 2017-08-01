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İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Çukurova Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda paketi yardımı yaptı.

01 Ağustos 2017 Salı 12:22
İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Zor durumdaki vatandaşların gıda, giyim, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor. Başkan Çukurova’yı Dinliyor ekibinin saha çalışmalarında tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda kolileri dağıtıldı.

İçerisinde toz şeker, pirinç, sıvı yağ, fasulye, makarna, zeytin, bulgur, reçel, mercimek, salça gibi paketlerin bulunduğu ve sağlıklı ürünlerin tercih edildiği gıda kolileri kalabalık bir ekip tarafından araçlar eşliğinde ve aynı anda farklı mahallelerde dağıtılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. 100. Yıl, Belediye Evleri, Kurttepe, Yurt, Kabasakal, Karahan ve Esentepe mahallelerinde dağıtılan gıda kolileri ihtiyaç sahibi aileleri mutlu etti.

Çukurova Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Soner Çetin, "Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı kartlı sistemle gıda, giyim ve ev eşyası yardımlarını düzenli olarak sürdürüyor. Çukurova’da çok zor durumda olanları tespit ettik ve onlara yardım elimizi uzattık. Belediyemize müracaat eden ailelerin evlerinde inceleme yaparak ihtiyaçlarını belirliyoruz. Daha sonra personelimiz söz konusu ailelere yardım paketlerimizi evlerine kadar ulaştırıyor. Mağdur olan ailelerimize sahip çıkacağız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:22
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