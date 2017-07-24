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İhsaniye’de samanlık yangını

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen yangında 200 balya saman kül oldu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:35
İhsaniye’de samanlık yangını

Edinilen bilgilere göre, olay İhsaniye ilçesine bağlı Muratlar Köyü’nde meydana geldi. Ali Demir isimli vatandaşa ait olduğu belirtilen samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına önce köylüler müdahale ederken bu arada itfaiyeye de haber verildi. Olay yerine gelen İhsaniye ve Döğer Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik bir müdahale sonrası söndürebildi. Yangında piyasa değeri yaklaşık bin 500 TL olan 200 balya saman yanarak kül oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma tarafından yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:35
  1. Afyon
  2. Ali Demir
  3. İhsaniye
  4. Yangın
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