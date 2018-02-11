İhsan Şenocak’tan flaş karar

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak Diyanet'ten istifa etti.Bir kaç ay önce hakkında soruşturma açılıp açığa alınan, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevine iade edilen Şenocak'a son olarak Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevi verilmişti.

Edinilen bilgiye göre İhsan Şenocak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevlerinden istifa ederek İFAM'daki çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Şenocak, hangi sebepten dolayı istifa ettiğine dair ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Milli Gazete