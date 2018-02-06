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İhsan Şenocak'ın yanlış konuştuğunu söyleyenlere hodri meydan!

Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında din düşmanı kesimler tarafından sözleri çarpıtılan İhsan Şenocak hocanın söz konusu tespitinin ‘yanlış’ olduğunu savunanlara 'hodri meydan' dedi.

06 Şubat 2018 Salı 09:30
İhsan Şenocak'ın yanlış konuştuğunu söyleyenlere hodri meydan!

İŞTE O YAZI;

Eğer öylece kalsaydı.

İhsan Şenocak hocanın 3.5 ay görevden uzaklaştırılmış olması, tek başına aslında vahim bir hata olsa bile..

“Canım, herkes Diyanet’e saldırırken, biz de mi saldıralım?. Diyanet’in bizzat kendisi bile, daha bir ay önce hedef tahtasına konulmadı mı? Linç edilmek istenmedi mi?.. Diyanet nelerle uğraşıyor.. Diyanet’e karşı biraz daha hoşgörülü olalım.. Onları rahatsız edecek şekilde, hatalarını, özellikle de düzeltildikten sonra tekrar tekrar dillendirmeyelim” deyip..

Kendi açımdan konuyu kapatacaktım..

İhsan Şenocak hocaya yönelik “tam tam dansı” yapanların, adeta “Alın size, 90’dan ağlara göndereceğiniz, yılın golü olacak pas” mesajı taşıyan “akılsız düşman” desteğine, bu çerçevede hiç değinmeyecektim..

“Bir hata, kısmen de olsa giderildi.. Göreve iade gerçekleşti.. ‘Sen dedin, ben dedim. Sen yaptın, ben yaptım’ tartışmasına girmeye gerek yok” deyip, suskun kalmayı tercih edecektim...

Ama.. Diyanet İşleri Başkanlığı..

Belki göreve iadeden sonraki ahlaksız medyada yer alan saldırılardan etkilenerek..

Belki de çok ince bir hesap ile..

Önce İhsan hocayı göreve iade edip, bizim gönlümüzü ferahlatırken...

Sonra ise kafaya koyduğunu yaptı..

Göreve iade ettiği İhsan Şenocak hocayı, Samsun’dan Sinop’a gönderdi..

Önceki görev yerine kıyasla, nüfus olarak nerede ise onda bir oranındaki bir şehre atama yaptı..

Diyanet’in niyetini tam olarak bilemiyorum. Ama bildiğim şu: İhsan hoca göreve iade edildikten sonra..

Henüz daha Sinop’a (ceza gibi) atamasının yapıldığı açıklanmadan önce..

Dinî değerlere mesafeli mahalleden, yukarıda bahsettiğim (...)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:30
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YORUM YAZ

  • EoEo32 dk önce
    Kayseri’de de 15 Temmuz da fetö terör örgütüyle canla başla mücadele eden ilçe miili egitım müdürleri şehrin vekillerinin isteği doğrultusunda görevden alındılar göç bır sebeb yokken ustelıik bu insanlar her türlü tehdide boyun eğmeden mücadele ederken bırde bir vekil tarafından azarlandılar koltuk sıze mırasmı kaldı dıye oysa ko yıne aynı vekıl uzun sure partıde görev yaptı sımdıde koltuk dededen kalmış olacakkı kendısıne oğlu vekıllık yapıyor vah Turkıyem vah
  • ahmetahmet1 sa önce
    Adam kendi hislerini yazmış ve kendi sapıklığını haklı çıkarabilmek için hasta kafa yapısına herkesi ortak etmeye çalışıyor..
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Adini kubra yazmakla muslumanliginimi belirtmek istiyon sozlerin deyil
  • KübraKübra1 sa önce
    Önceliyiniz hak hukuk bilim insanlık deyilse kimse artık eskisi kadar söylediklerinize önem vermiyor İslamiyet sadece kadın bedeninden ibaret deyil Afgankültürünü İslamiyet diye anlatmayın
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz1 sa önce
    Sayin ali hocama ayri tesekurlerimi yolluyom iyiki varsiniz mazlumun her kim haksizlik ediyorsa burda susan musluman soz soyleyen gayri muslumsebuna fetvayi kim verecek
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz2 sa önce
    Sosyete yasayanlar kimin eli kimin cebinde ayni yasantiyi herkesr empoze etmek istiyorlar o halde din adamina ne gerek var bizim pusulamiz kendine benzetme isteyenler olmazsa elestiri oklarina hedef olursun ya onlarin yada allahin kulusun birak onlari kendi hallerine ben hocsmi dinlerimben allahin kuluyum kendimi seytanlasmis insandan koruyum
  • ADMADM2 sa önce
    Dun de benzer yorum yazmistim Adnan oktari diyanetin itibarini dusurmekle suclayan diyanet, insallah masallah kelimelerini ayaklar altina almistir. Bugune kadar ki sessizligini kendisine dil uzaninca bozmustur. Ancak bu asilsiz hocalara sessiz kalirken ihsan hoca ve yasin hocaya zulmetmistir.Ben diyanetin meclise onerge veren, ortalikta egitim icin yaygara kopartan, Hak yol budur diyen Hacca gideceklere bilet kesen ve Sadece cumaya gelenlere degil tum millete ummete hitap eden iyiligi emredip kotulugu yasaklayan bir kurum olmasini isterim.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz2 sa önce
    Selam ve muhabbetle ihsan hacamin sozleri yabana atilacak gibi deyil ihsan hocami kotilemek suclamak yapamadigini halkin gozunde kucuk dusurmektir iki dusuncem var ilami yasamayanlara soz dusmez cunku onlar bu kuralin disinda egerki onun ilgi alanidiyanete onun yetkili guzideyetkililerine ricam ihsan hocada sizlerden biri gonlunu alin hak kalmasin ihsan hocam sinop gecen sene kismet oldu damadim sinoplu allahin bir hikmeti belki ordaki insanimiza faydali olacaksin hayir nerde bilinmez insanlik sende kalsin bu dini kurumu allah icin badlalarin malzeme olmasin arayi bulun bende bir tarafsiz kulum saygilarimla
  • Ömer GençÖmer Genç2 sa önce
    Tüm kurumlar Reisi zor durumda bırakmak için elinden geleni yapıyor.Yedirmeyiz beyler...
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