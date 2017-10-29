İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı

İhsan Şenocak'ın tesettür ayetlerini okumasından rahatsız olan laikçi kesimin yörüngesine giren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın skandal kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. İslami hakikatlerden rahatsız olan medya ise bu kararı alkışlayarak karşılıyor.

Başörtülü genç öğrencilere 'fahişe' diyerek hakaretler savurduğu için merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya'nın "Bugün yazmak gelmiyor içimden... Sövmek istiyorum!" cevabına mazhar(!) olan Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İhsan Şenocak'ı görevden almasıyla sevinç çığlığı attı.

DİYANET'İ ALKIŞLADI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, tesettür ayetlerini okuduğu için İhsan Şenocak'a "Din adına özellikle kadınlara yönelik hakaretleriyle gündeme gelen ilahiyatçı" sözleriyle tesettür ayetlerini hazmedemediğini yazısına yansıttı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı için küçük, Türkiye için büyük bir adım." sözleriyle Diyanet'e 'aferin' veren Fatih Altaylı, "Türkiye’nin inanç dünyası açısından önemli bir gelişme" dedi.

Tesettür ayetlerinin aşırılık olduğunu söyleyen Altaylı "Makulün yeniden egemen olmaya başlayacağını, her ne saikle olursa olsun aşırılıklara göz yumulmayacağını, toplumu kutuplaştırıcı ve bölücü söylemlere yer verilmeyeceğini, uç söylemlerle yer edinmeye çalışmanın en azından devlette karşılık bulamayacağını gösteren çok önemli bir gelişme. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Azgın azınlığa boyun eğdi

DİYANET'E TEPKİ İHSAN HOCA'YA DESTEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Diyanet'in skandal kararının ardından vatandaşlardan büyük tepki geldi. Vatandaşların destek verdiği İhsan Şenocak'ın göreve iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 1 günde onbinlerce vatandaş bu kampanyaya destek oldu.

İmza kampayası için tıklayın

İHSAN ŞENOCAK'IN SUÇU(!) NE?

Diyanet İşleri Başkanlığı İhsan Şenocak'ı bu sözleri nedeniyle görevden aldı:

"Kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme."

Görevden alınan İhsan Şenocak sosyal medya hesabından böyle tepki vermişti:

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR

Hasan Karakaya'nın Fatih Altaylı'ya hitaben yazdığı efsane yazı