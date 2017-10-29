İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
İhsan Şenocak'ın görevden alan Diyanet'in skandal kararına tepkiler çığ gibi büyürken malum kesim sevinç çığlığı atıyor.29 Ekim 2017 Pazar 18:30
İhsan Şenocak'ın tesettür ayetlerini okumasından rahatsız olan laikçi kesimin yörüngesine giren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın skandal kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. İslami hakikatlerden rahatsız olan medya ise bu kararı alkışlayarak karşılıyor.
Başörtülü genç öğrencilere 'fahişe' diyerek hakaretler savurduğu için merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya'nın "Bugün yazmak gelmiyor içimden... Sövmek istiyorum!" cevabına mazhar(!) olan Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İhsan Şenocak'ı görevden almasıyla sevinç çığlığı attı.
DİYANET'İ ALKIŞLADI
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, tesettür ayetlerini okuduğu için İhsan Şenocak'a "Din adına özellikle kadınlara yönelik hakaretleriyle gündeme gelen ilahiyatçı" sözleriyle tesettür ayetlerini hazmedemediğini yazısına yansıttı.
"Diyanet İşleri Başkanlığı için küçük, Türkiye için büyük bir adım." sözleriyle Diyanet'e 'aferin' veren Fatih Altaylı, "Türkiye’nin inanç dünyası açısından önemli bir gelişme" dedi.
Tesettür ayetlerinin aşırılık olduğunu söyleyen Altaylı "Makulün yeniden egemen olmaya başlayacağını, her ne saikle olursa olsun aşırılıklara göz yumulmayacağını, toplumu kutuplaştırıcı ve bölücü söylemlere yer verilmeyeceğini, uç söylemlerle yer edinmeye çalışmanın en azından devlette karşılık bulamayacağını gösteren çok önemli bir gelişme. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.
DİYANET'E TEPKİ İHSAN HOCA'YA DESTEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI
Diyanet'in skandal kararının ardından vatandaşlardan büyük tepki geldi. Vatandaşların destek verdiği İhsan Şenocak'ın göreve iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 1 günde onbinlerce vatandaş bu kampanyaya destek oldu.
İHSAN ŞENOCAK'IN SUÇU(!) NE?
Diyanet İşleri Başkanlığı İhsan Şenocak'ı bu sözleri nedeniyle görevden aldı:
"Kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme."
Görevden alınan İhsan Şenocak sosyal medya hesabından böyle tepki vermişti:
NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR
Hasan Karakaya'nın Fatih Altaylı'ya hitaben yazdığı efsane yazı
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Deniz guney13 dk önce BU ADAMIN DILINE DOLADIGI ODTU VE ORDAKI KOT PANTOLUNLU OGRENCILER DAHA BUGUN KIRIK KEMIKLERIN KAYNASMASI ICIN YENI BIR HUCRE IMPLANTI GELISTIRDI.YANI INSANLARIN ACISI DAHA KISA SURECEK VE KISA SUREDE IYILESECEK.SENOCAK DENEN HOCADA INSANLIGA FAYDALI BIRSEY BULSUN HICBIRSEY YAPAMIYORSA AGAC DIKSIN YADA SUSSUN ulucak16 dk önce Ya aklım almıyor fetö ile bu kadar içli dışlı olduğu hatta ona ait bir dernekte yönetim kurulu üyesi olduğu iddia olunan birinin diyanet reisi yapılmasını bu gün onu alkışlaya doğan medya sözcü oda tv haklk tv daha bir kaçgün öncesine kadar bu iddialarla başkanı bize kötülüyorlardı şimdi de diyanet içinde elle tututlur görevini hakkıyla yerine getirdiğini düşündüğümüz bir hocayı görev den tart etti diye alkışlıyorlar yazık bu kurumu bu hale getirenlere yazık yazık ki tekrar milletle devlet bir araya gelmi,ş fitne odakları karalar yakıyorken birileri gelip tekrar fidanları baltalıyor ve fitne ateşleri salıyorbu millet bunun hesabını zannederim sadece bu başkan dan sormaz korkarım ki bu güne kadar milletimizin ve ümmetin önünü açmış olan siyasi harekettende bunun hesabını sorabilir ve bunun ceremesini millet olarak hepimiz çekebiliririz -camiye cemaate gelmeyenodakları sevindirmek için bu milletin diniyle diyanetiyle barışık evlatlarını küstürmek niyedirbu araştırlmalıdır umarım yanlış hesaptan dönülür Alper taş18 dk önce 28 şubat döneminin diyanet başkanı gibi... Gerçi güneş çarığı çarık da ayağı sıkar... Hatice20 dk önce Kadinlarin ortunmesi gerektigi kuranda belirtilir ama simdi bakiyorsunuz baslari ortulu altlarinda daracik pantolon giymis bayanlar var hoca daha oncede onlar icin de vaiz vermisti yani dogrulari soylemisti aslinda herkes giyim kusamda herkes ozgur bunun gunahi once ailelerin sonra kendisinin sonrada din gorevlilerdir onlarinda kuran ayetlerini topluma bildirmekle mukelleftir cb esi ve cocuklari kapali ve kuran ayetlerine uygun giyinmeye calisiyorlar cb hocanin boyle vaiz verdi diye alinmasina sicak bakmayacaktir ama diyanet islerinin personelden sorumlu kimse o kisi kime hizmet ediyor acaba dusunmek lazim Yerli21 dk önce Büyük oyunu görelim. Ihsan hocanın sonuna kadar arkasındayız. Fakat diyanet bizim. Appi var bende ve hergün tilavet ve mealler dinliyorum sayelerinde Allah razı olsun. Yakında her dilden insanın kullanacağı bir kaynak olacak diyanet. Vatikan sapığının en büyük rakibi. Aman deyim hem temizlik hem de sonuna kadar sahip çıkmak gerek bu kuruma. Bir iki densiz yüzünden oyuna gelmeyin sakın. İsmail kurt22 dk önce Bence çaktırmadan reisin altını oyuyorlar batıdan ekonomik ambargolar gazetelerinde reisi hedef almaları boşa çıkınca seçimde oyları aşağıya çekmenin formüllerini buldular sevileninsanları görevden alarak küskünleri çoğaltmak vb icraatlar uygulamaktır mesela m.görmez HOCA i.senocak HOCA ve daha gelecekler var islami camia tarafından sevilenleri görevden alacaksınki reise karşı küskünler cogalsın. Nasır Önder 23 dk önce Eğer diyanet böyle bir şeye imza attıysa. Tarihi yanlışını yapmıştır. İhsan hoca Diyanet Reisi olacak Ehli sünnet din alımını. Bu infiale yol açar. Hocamızı derhal görevine iade edin.. Çekiç 29 dk önce Bende Rahmetli Hasan ağabey gibi, Diyanet başkanı da olsa altayli de olsa içimden sövüyorum bunlara. Yerli32 dk önce Ihsan hocamazı nekadar sevdiğimizi bilen şer odakları millet ve diyanet arasına fitne ekmek istiyor.Kuran i Kerim tilaveti ve türkçe meali dinliyorum her gün. Indirin app ini ve deneyin. Müzik dinlemeye hiç gerek kalmıyor. Gevur nereye fitne ekeceğini iyi bilir. Diyanet bizim Ihsan hocada öyle. Gevur tecavüzcü vatikana toz kondurmuyor beyler. Uyanık olun yoksa çok gerekli bir kurumu kendi ellerimizle yok ederiz mazAllah. Mehmed Akif35 dk önce Hale bakya araç Cam filmine 200.000 kişi destek vermiş. Bir Alime destek veren müslüman sayısı sadece 62.000 kişi. Varın oranı siz hesab edin müslümanlar. DESTEK OL!https://www.change.org/p/t-c-cumhurbaşkanı-ihsan-şenocak-hoca-görevine-iade?recruiter=822248764&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_medium=whatsapp&utm_content=nafta_whatsapp_sharetext_en_4:control