İhsan Şenocak Hoca'ya ceza gibi atama

YÜKSEL TOKUR / SİNOP - Başta Doğan Medya olmak üzere; Oda TV, Birgün, Evrensel ve Sözcü gibi din düşmanı yayın organları tarafından sistematik bir itibar suikastine tabi tutulan İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak hakkında, tesettür ile ilgili yapmış olduğu malul açıklamalar gerekçe gösterilerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açılarak, 27 Ekim 2017 tarihinde açığa alınmıştı.

Kamuoyundan yoğun tepki gören ve yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonucunda Şenocak, geçen hafta görevine iade edilmişti.

Akit'in edindiği bilgiye göre; İFAM'ın kurucusu, Diyanet İşleri Başkanlığı Samsum Aşık Kutlu Eğitim Merkezi Eğitim görevlisi Dr. İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Sinop İl Müftülüğüne Eğitim Uzmanı olarak atandı.

İlmi çalışmaları ve sohbetleriyle halkın gönlünde taht kuran İhsan Şenocak Hoca'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nca böylesi pasif denilebilecek bir göreve atanması, azgın azınlığı bir kere daha sevindirirken, Müslüman camiayı ise hüzne boğdu.

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER