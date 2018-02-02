İhsan Şenocak Hoca'ya ceza gibi atama
Hakkında soruşturma açılıp açığa alınan, daha sonra da görevine iade edilen sevilen İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak Hoca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kızak denilebilecek bir göreve atandı.02 Şubat 2018 Cuma 22:21
YÜKSEL TOKUR / SİNOP - Başta Doğan Medya olmak üzere; Oda TV, Birgün, Evrensel ve Sözcü gibi din düşmanı yayın organları tarafından sistematik bir itibar suikastine tabi tutulan İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak hakkında, tesettür ile ilgili yapmış olduğu malul açıklamalar gerekçe gösterilerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açılarak, 27 Ekim 2017 tarihinde açığa alınmıştı.
Kamuoyundan yoğun tepki gören ve yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonucunda Şenocak, geçen hafta görevine iade edilmişti.
Akit'in edindiği bilgiye göre; İFAM'ın kurucusu, Diyanet İşleri Başkanlığı Samsum Aşık Kutlu Eğitim Merkezi Eğitim görevlisi Dr. İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Sinop İl Müftülüğüne Eğitim Uzmanı olarak atandı.
İlmi çalışmaları ve sohbetleriyle halkın gönlünde taht kuran İhsan Şenocak Hoca'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nca böylesi pasif denilebilecek bir göreve atanması, azgın azınlığı bir kere daha sevindirirken, Müslüman camiayı ise hüzne boğdu.
YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER
Daha fazla yorum göster
Bilal10 dk önce Diyanetle ....yanet arası gidip gelmek bu olsa gerek Kudüs15 dk önce Evet Kudüs18 dk önce Hocam, Allah yar ve yardımcınız olsun.İnşaAllah tez zamanda Diyanet İşleri Başkanı görevine getirilirsiniz.Amin. Ferit31 dk önce Vay sen misin pantolon hakkında Hakkı söyleyen.Cihadın mübarek olsun hocam.Geçici dünyada davasına sadık olanlara selam olsun hocam... Osman Ak38 dk önce Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyor aslında Diyanet... Oflu Hoca'ya ve İhsan Hoca'ya yapılanları gören tüm Diyanet mensupları artık hiçbir şey konuşamayacaktır. Zaten kurulu düzenin istediği de bu değil miydi?!? Yazıklar olsun Diyanet'e... Hem de oy verdiğimiz AK Parti iktidarında oluyor bu zulüm.. Tayyip Erdoğan bu işe el atmalı.. Bi Diyanet'i bi Meb'ı adam edemedik turk38 dk önce HALA DEVLET HATA YAPIYOR BUTUN ISE YARAYAN INSANLARI SURUYORVE NEREDE H.IN VARSA ONLARI ETRAFINA TOPLUYOR Kenan Er43 dk önce Diyanet demek istiyor ki; biz görevden atmadık kendisi istifa etmek zorunda kalsın! Hoca Samsun'da İFAM'da ilim ögretirken Sinop'a atamasını yapmak kendisini istifaya zorlamak demektir. Yazıklar olsun Diyanet'e... Mehmet 48 dk önce Sabretsin gelecegin diyanet isleri baskani .Diyanete adam kayirmacilar ve chp zihniyeti yönetiyor hala Kocasolak50 dk önce Üzülme hocam, görevher yerde yapılır Allah için olduktan sonra.Saidi nursi sürgünlerde daha bi verimli olmuştu Timurtaş uçar polenezköye gönderilmişti ama kasetleri avrupada elden ele kıtalara yayılıyordu. Diyanet değişimden nasibini almamış demek ki. Ak parti bunu görmüyorsa reis görür, bindiği dalı kesmez herhalde. İsmail53 dk önce Hayaller İslam devleti hayatlar 1960